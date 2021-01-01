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Волинян попереджають про нічні заморозки

Волинян попереджають про нічні заморозки
У ніч з 6 на 7 вересня та зранку 7 вересня на території області очікують заморозки на ґрунті.

Про це Суспільному телефоном розповіла чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Надія Голяр.

Вночі очікуються заморозки від 0°C до -3°C. Вдень температура повітря прогріється до 13-18°C тепла.

На сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій області опублікували попередження про перші заморозки. В ДСНС зазначили, що у зв'язку із похолоданням було встановлено І рівень небезпечності, "жовтий".

Зі слів синоптикині зниження температури нижче нуля на початку вересня для області – характерне явище, яке повторюватиметься і в жовтні.

8 вересня нічні температури нормалізуються, каже Надія Голяр, вночі стовпчики термометрів показуватимуть 4-9°C тепла, вдень 14-19°C тепла.

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Теги: прогноз погоди, Волинь, заморозки
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