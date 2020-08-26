Віддав улюбленій справі майже пів століття: на Волині лікаря провели на заслужений відпочинок

На Волині на заслужений відпочинок урочисто провели лікаря акушера-гінекологаПро це повідомляють на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні.«На душі весело і на душі сумно», - із такими словами Ярема Іванович подякував своїм колегам закладу КНП "НЦМЛ".Майже пів століття він віддав своє життя улюбленій роботі. 25 з яких на посаді завідувача акушерсько-гінекологічного відділення. Появі на світ здорових малюків йому завдячують багато жінок-матерів.Сьогодні Ярема Іванович радіє, що присвятив своє життя і професійну діяльність благородній місії - народженню дітей. Радіє, що у працював у прекрасному, дружньому колективі професіоналів, що мав змогу передати свої знання і вміння колегам.За роки роботи Яремі Івановичу вдалося переформатувати відділення на сучасні перинатальні технології. У Волинській області це було лише у Луцьку та в Нововолинську.За багаторічну сумлінну працю, досягнення високих показників у роботі, значний особистий внесок у розвиток охорони здоров‘я м. Нововолинська та у зв'язку з виходом на заслужений відпочинок, Ярему Родзя відзначили грамотою від управління установи КНП "Нововолинська центральна міська лікарня".