На Волині жінка-столяр понад 10 років виготовляє вироби з дерева, які замовляють з-за кордону

Волинянкавже понад 10 років пов’язана з незвичною, як для жінки, професією – столяр. За освітою пані Неля – вчитель. Певний час працювала в школі, але життєві обставини змусили її змінити фах, про що вона жодного дня не шкодує.Про це повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.Ази цієї справи Неля Шевчик перейняла від свекра – пробувала вирізати різноманітні деталі на колишніх деревообробних верстатах. Кар’єру столяра майстриня розпочала з виготовлення ігрового майданчика для своїх дітей. Спершу, до її задуму навколишні ставилися скептично, адже важко уявити тендітну жінку із рубанком чи пилкою в руках. Ба більше, дивувало, коли вона на пів слові розуміла переваги роботи з електричним лобзиком або ж шліфувальною машиною.За цей час пані Неля вправно навчилася володіти шуруповертом, на рахунок «раз» розрізає деревину на циркулярній пилі.«Знаєте, згодом, вироби самі стали себе рекламували», – говорить, усміхаючись жінка. Зараз майстриня має у користуванні сучасний універсальний рейсмусовий станок MAKITA. Деревину для роботи купує місцеву, яке проходить природню сушку на свіжому повітрі, адже тоді вироби міцні й не розсихаються. Жінка вкладає в них усю любов, енергію та завзяття. Моделі розробляє сама, або виконує індивідуальні замовлення за побажанням клієнта.Сьогодні пані Неля – підприємець і чесно заробляє та сплачує податки. Адже офіційний бізнес має переваги: завдяки прозорості в розрахунках можна розширити географію клієнтів, просувати свій бізнес через Інтернет-мережу. Тож, альтанки, дитячі майданчики, криниці, садові меблі й інші вироби знані не лише в районі й області, а й відомі в Україні – Мукачеві, Львові, Рівному, Житомирі. Окрім цього, вони «мігрують» до сусідньої Білорусі, Угорщини, Польщі.