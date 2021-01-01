У волинському місті працювали іноземці-нелегали





Про це інформує пресслужба Управління Держпраці у Волинській області.



Іспектори спільно з представниками міграційної поліції виявили іноземців, які працювали без належного оформлення трудових відносин.



Під час іспеційного відвідування у Нововолинську виявили більше 5-ти іноземних працівників, яких було допущено до виконання робіт з розробки м'яса птиці з порушеннями чинного законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську виявили іноземців, з якими неналежним чином оформлені трудові відносини.Про це інформує пресслужба Управління Держпраці у Волинській області.Іспектори спільно з представниками міграційної поліції виявили іноземців, які працювали без належного оформлення трудових відносин.Під час іспеційного відвідування у Нововолинську виявили більше 5-ти іноземних працівників, яких було допущено до виконання робіт з розробки м'яса птиці з порушеннями чинного законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин.

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