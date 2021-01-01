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У волинському місті працювали іноземці-нелегали

У волинському місті працювали іноземці-нелегали
У Нововолинську виявили іноземців, з якими неналежним чином оформлені трудові відносини.

Про це інформує пресслужба Управління Держпраці у Волинській області.

Іспектори спільно з представниками міграційної поліції виявили іноземців, які працювали без належного оформлення трудових відносин.

Під час іспеційного відвідування у Нововолинську виявили більше 5-ти іноземних працівників, яких було допущено до виконання робіт з розробки м'яса птиці з порушеннями чинного законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин.

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Теги: Нововолинськ, працівники, іноземці
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