У волинському місті виявили нелегельних іноземних працівників
Сьогодні, 13:34
У Нововолинську виявили іноземців, з якими неналежним чином оформлені трудові відносини.
Про це інформує пресслужба Управління Держпраці у Волинській області.
Іспектори спільно з представниками міграційної поліції виявили іноземців, які працювали без належного оформлення трудових відносин.
Під час іспеційного відвідування у Нововолинську виявили більше 5-ти іноземних працівників, яких було допущено до виконання робіт з розробки м'яса птиці з порушеннями чинного законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин.
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Про це інформує пресслужба Управління Держпраці у Волинській області.
Іспектори спільно з представниками міграційної поліції виявили іноземців, які працювали без належного оформлення трудових відносин.
Під час іспеційного відвідування у Нововолинську виявили більше 5-ти іноземних працівників, яких було допущено до виконання робіт з розробки м'яса птиці з порушеннями чинного законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин.
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