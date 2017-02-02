Школи Луцького району матимуть комп’ютери

Луцька районна рада спільно із народним депутатомініціюють проєкт із комп’ютеризації шкіл району, який покращить забезпечення освітніх закладів сучасним комп’ютерним обладнанням.Про це інформує пресслужба Луцької райради.За сприяння нардепа кошти на реалізацію цього проєкту виділятимуться як субвенція із державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій.«В Луцькій районній раді є програма щодо підтримки навчальних закладів. Оскільки районна рада є комунікатором між громадами, обласною радою, народними депутатами, із соцеконому будуть виділені кошти на комп’ютеризацію шкіл за умови співфінансування об’єднаних територіальних громад», - наголосив Вячеслав Рубльов.Як розповів голова Луцької райради, проєкт із комп’ютеризації шкіл Луцького району втілюватиметься в рамках прийнятої районною радою «Програми про співпрацю Луцької районної ради із закладами освіти Луцького району на 2021-2024 роки».Загальний обсяг фінансування на чотири роки, починаючи із жовтня 2021 року, передбачається у сумі 9 мільйонів гривень, з них 6 мільйонів – кошти державної субвенції та районного бюджету, 3 мільйони – кошти територіальних громад.