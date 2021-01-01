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Прикордонник з Волині здобув «срібло» на чемпіонаті України з гирьового спорту

Прикордонник з Волині здобув «срібло» на чемпіонаті України з гирьового спорту
5 вересня завершився чемпіонат України з гирьового спорту, який проходив у м. Київ з 2 по 5 вересня. Військовослужбовець Волинського прикордонного загону Назарій Квашук виборов «срібло».

Про це інформує пресслужба 6 Волинського прикордонного загону.

Участь у змаганнях взяли близько 200 спортсменів з усіх областей України. Серед учасників був і військовослужбовець Волинського прикордонного загону Назарій Квашук. На чемпіонаті він представляв Волинську область.

Показавши відмінний результат та встановивши власний рекорд, прикордонник виборов «срібло» у ваговій категорії до 95 кг.

Назарій розпочав тренуватися ще в юнацькому віці. Хлопець неодноразово брав участь у різного рівня змаганнях з гирьового спорту. Його наставником та тренером став ветеран-прикордонник Микола Крайнов, який більшу частину свого життя присвятив охороні кордонів України та силовому виду спорту. Тому, коли хлопцеві прийшов час виконати свій обов’язок та пройти строкову службу, він, не вагаючись, обрав прикордонне відомство. По завершенню визначеного терміну уклав контракт та продовжив справу охорони державних рубежів.

Наразі Назарій Квашук проходить службу у відділі «Амбуків» Волинського прикордонного загону. Хлопець вправно поєднує виконання військових завдань з тренуваннями та планує здобути ще не одну спортивну нагороду.
Прикордонник з Волині здобув «срібло» на чемпіонаті України з гирьового спорту


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Теги: гирьовий спорт, чемпіонат України, Волинь, прикордонний загін
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