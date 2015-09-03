вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне
Низка українських АЗС за минулі вихідні, від 4 до 6 вересня, скорегували ціни бензину та дизельного пального.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr, пише ТСН.

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизельне пальне - на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. У мережі AMIC ціни на бензини зросли в середньому на 5-11 коп./л, а ДП - на 7 коп./л. SOCAR підвищила вартість бензину на 41-50 коп./л.

Такі мережі як Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Паралель", UPG, "Рур груп", "Автопорт" та Motto підняли ціни на паливо в межах 5-60 коп./л.
Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,94 гривні за літр, для дизельного пального - 21,69 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 41 коп./літр та 58 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,94 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 28,69 грн/л.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: АЗС, ціни, дизель, бензин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посварився з дівчиною: у Луцьку хлопець «під наркотою» повідомив про замінування всього міста
Сьогодні, 15:07
Луцька психологиня розповіла, чому ми залежні від соцмереж
Сьогодні, 14:59
Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне
Сьогодні, 14:48
Прикордонник з Волині здобув «срібло» на чемпіонаті України з гирьового спорту
Сьогодні, 14:36
У Луцьку Audi збила пішохода
Сьогодні, 14:23
Схожі новини
Антимонопольний комітет взявся за ціни на бензин Антимонопольний комітет взявся за ціни на бензин
03 вересень, 2015, 03:33
В Україні до кінця жовтня значно поменшає автозаправок В Україні до кінця жовтня значно поменшає автозаправок
16 жовтень, 2014, 20:11
Кабмін зобов'язав українські АЗС знизити ціни Кабмін зобов'язав українські АЗС знизити ціни
14 серпень, 01:13
Кабмін підвищив граничну ціну на бензин і дизпаливо Кабмін підвищив граничну ціну на бензин і дизпаливо
02 червень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили дату осіннього фестивалю у «Волинській Голландії»
Сьогодні, 15:33
 0
Посварився з дівчиною: у Луцьку хлопець «під наркотою» повідомив про замінування всього міста
Сьогодні, 15:07
 0
Луцька психологиня розповіла, чому ми залежні від соцмереж
Сьогодні, 14:59
 0
Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне
Сьогодні, 14:48
 0
Прикордонник з Волині здобув «срібло» на чемпіонаті України з гирьового спорту
Сьогодні, 14:36
 0
Медіа
відео
1/8