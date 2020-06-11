Луцька психологиня розповіла, чому ми залежні від соцмереж
Сьогодні, 14:59
Соціальні мережі та віртуальне спілкування дають змогу людям реалізувати деякі мотиви значно простіше, ніж у реальному житті.
Про це розповіла доцентка кафедри загальної та клінічної психології ВНУ імені Лесі Українки, кандидатка психологічних наук Антоніна Мітлош, пише ІА Конкурент.
За словами науковиці, у соцмережі збільшується можливість самопрезентації людини, адже користувач може сам обрати, що саме демонструвати іншим, а що приховати.
"Ми фактично конструюємо свій образ за власним вибором. Це допомагає користувачу домогтися бажаних позицій у віртуальному середовищі. Проте в реальних групах досягнення такого статусу неможливе. Полегшення самопрезентації дає можливість зосередитись, продумати відповідь або ж відкоригувати її. Щодо відео, то можна підготуватись, кілька разів відзняти, обрати кращий ракурс, додати ефекти. А от під час реального спілкування такої можливості немає, часу обмаль, ми ситуативно й часто надто емоційно реагуємо та поводимось.
Або ж візьмемо, до прикладу, потребу у безпеці. У мережі ми можемо не показувати реального імені або ж піти зі сторінки, коли відчуваємо дискомфорт, тобто людина може почувати себе більш захищеною, ніж в реальному житті", – пояснює психологиня.
Проте, з її слів, у всіх – свої мотиви. Хтось може багато коментувати, адже це сприяє самореалізації. Звертаються у віртуальні мережі й для поширення інформації про послуги, продукцію, події, акції.
Антоніна Мітлош каже, що інформація, яку ми отримуємо з мережі, також слугує для нас орієнтиром того, що відбувається у суспільстві загалом, які настрої переважають, а ще для соціального порівняння.
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Про це розповіла доцентка кафедри загальної та клінічної психології ВНУ імені Лесі Українки, кандидатка психологічних наук Антоніна Мітлош, пише ІА Конкурент.
За словами науковиці, у соцмережі збільшується можливість самопрезентації людини, адже користувач може сам обрати, що саме демонструвати іншим, а що приховати.
"Ми фактично конструюємо свій образ за власним вибором. Це допомагає користувачу домогтися бажаних позицій у віртуальному середовищі. Проте в реальних групах досягнення такого статусу неможливе. Полегшення самопрезентації дає можливість зосередитись, продумати відповідь або ж відкоригувати її. Щодо відео, то можна підготуватись, кілька разів відзняти, обрати кращий ракурс, додати ефекти. А от під час реального спілкування такої можливості немає, часу обмаль, ми ситуативно й часто надто емоційно реагуємо та поводимось.
Або ж візьмемо, до прикладу, потребу у безпеці. У мережі ми можемо не показувати реального імені або ж піти зі сторінки, коли відчуваємо дискомфорт, тобто людина може почувати себе більш захищеною, ніж в реальному житті", – пояснює психологиня.
Проте, з її слів, у всіх – свої мотиви. Хтось може багато коментувати, адже це сприяє самореалізації. Звертаються у віртуальні мережі й для поширення інформації про послуги, продукцію, події, акції.
Антоніна Мітлош каже, що інформація, яку ми отримуємо з мережі, також слугує для нас орієнтиром того, що відбувається у суспільстві загалом, які настрої переважають, а ще для соціального порівняння.
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