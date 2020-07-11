У МОЗ готують послаблення карантинних вимог для вакцинованих українців

Міністерство охорони здоров’я перегляне карантинні норми стосовно вакцинованих осіб.Про це в ефірі «1+1» сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікарВідповідаючи на запитання про те, чи плануються певні послаблення карантинних обмежень для вакцинованих громадян, Кузін сказав, що послаблення для щеплених українців дійсно розглядаються і стосуватимуться, перш за все, персоналу та відвідувачів громадських закладів.«Ми зараз переглядаємо карантинні вимоги і норми, і вони обов’язково будуть. ... До бізнесу, до людей будуть застосовуватися менш жорсткі норми, які стосуються карантину. Бізнес зможе працювати, або, наприклад, не буде регулюватися кількість людей на квадратний метр, якщо казати про функціонування спортивних залів. Такі норми будуть діяти стосовно вакцинованих – як обслуговуючого персоналу, так і до тих людей, які відвідують той чи інший заклад. Зараз розробляємо такі норми, сподіваємося, найближчим часом зможемо їх оприлюднити», – заявив Кузін.Зараз в Україні діє адаптивний карантин, його уряд продовжив до 1 жовтня. Під час адаптивного карантину регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.Поки що на всій території України діє «зелена» карантинна зона, але вже невдовзі замість «зеленого» введуть «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Голова МОЗдодав, що перехід у «жовту» зону карантину може відбутись вже з 13 вересня.Станом на 6 вересня в Україні принаймні одну дозу отримали 5 581 416 людей, а повністю вакциновані (тобто отримали дві дози) – ще 4 208 085.