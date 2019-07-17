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На Волині звільнилися очільники патологоанатомічного бюро і будинку дитини

На Волині звільнилися очільники патологоанатомічного бюро і будинку дитини
На ім'я голови обласної ради надійшли заяви т.в.о. директорів КП "Волинське обласне патологоанатомічне бюро" Володимира Онищука та КП "Волинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки" Володимира Алейнікова із проханням про звільнення із займаних посад.

Питання розглянули члени постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства схвалили рекомендації щодо двох кадрових питань, інформує пресслужба ради.

Відтак, профільна комісія рекомендувала голові обласної ради Григорію Недопаду в установленому законом порядку увільнити їх від виконання обов`язків.

До призначення керівника обласного патологоанатомічного бюро в установленому законом порядку, виконання обов`язків директора рекомендували покласти на Віталія Бринчука - завідувача Ківерцівського міжрайонного патологоанатомічного відділення. До призначення керівника обласного спеціалізованого будинку дитини в установленому законом порядку, виконання обов`язків директора депутати рекомендували покласти на лікаря-методиста цього ж закладу Віктора Максимюка.

Нагадаємо, на постійній основі керівників комунальних підприємств обирають на конкурсних засадах. Остаточні ж рішення прийматимуть на сесії обласної ради після проведення конкурсних процедур.

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Теги: звільнення, заява
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Коментарі 1
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Максимюка?Так це ж ледар, корупціонер і шахрай((( Довів третю поліклініку до краху. Жах. Кому довіряють тих бідних діток.
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