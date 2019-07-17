На Волині звільнилися очільники патологоанатомічного бюро і будинку дитини

На ім'я голови обласної ради надійшли заяви т.в.о. директорів КП "Волинське обласне патологоанатомічне бюро"та КП "Волинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки"із проханням про звільнення із займаних посад.Питання розглянули члени постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства схвалили рекомендації щодо двох кадрових питань, інформує пресслужба ради.Відтак, профільна комісія рекомендувала голові обласної радив установленому законом порядку увільнити їх від виконання обов`язків.До призначення керівника обласного патологоанатомічного бюро в установленому законом порядку, виконання обов`язків директора рекомендували покласти на- завідувача Ківерцівського міжрайонного патологоанатомічного відділення. До призначення керівника обласного спеціалізованого будинку дитини в установленому законом порядку, виконання обов`язків директора депутати рекомендували покласти на лікаря-методиста цього ж закладуНагадаємо, на постійній основі керівників комунальних підприємств обирають на конкурсних засадах. Остаточні ж рішення прийматимуть на сесії обласної ради після проведення конкурсних процедур.