На Волині звільнилися очільники патологоанатомічного бюро і будинку дитини
Сьогодні, 15:50
На ім'я голови обласної ради надійшли заяви т.в.о. директорів КП "Волинське обласне патологоанатомічне бюро" Володимира Онищука та КП "Волинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки" Володимира Алейнікова із проханням про звільнення із займаних посад.
Питання розглянули члени постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства схвалили рекомендації щодо двох кадрових питань, інформує пресслужба ради.
Відтак, профільна комісія рекомендувала голові обласної ради Григорію Недопаду в установленому законом порядку увільнити їх від виконання обов`язків.
До призначення керівника обласного патологоанатомічного бюро в установленому законом порядку, виконання обов`язків директора рекомендували покласти на Віталія Бринчука - завідувача Ківерцівського міжрайонного патологоанатомічного відділення. До призначення керівника обласного спеціалізованого будинку дитини в установленому законом порядку, виконання обов`язків директора депутати рекомендували покласти на лікаря-методиста цього ж закладу Віктора Максимюка.
Нагадаємо, на постійній основі керівників комунальних підприємств обирають на конкурсних засадах. Остаточні ж рішення прийматимуть на сесії обласної ради після проведення конкурсних процедур.
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Питання розглянули члени постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства схвалили рекомендації щодо двох кадрових питань, інформує пресслужба ради.
Відтак, профільна комісія рекомендувала голові обласної ради Григорію Недопаду в установленому законом порядку увільнити їх від виконання обов`язків.
До призначення керівника обласного патологоанатомічного бюро в установленому законом порядку, виконання обов`язків директора рекомендували покласти на Віталія Бринчука - завідувача Ківерцівського міжрайонного патологоанатомічного відділення. До призначення керівника обласного спеціалізованого будинку дитини в установленому законом порядку, виконання обов`язків директора депутати рекомендували покласти на лікаря-методиста цього ж закладу Віктора Максимюка.
Нагадаємо, на постійній основі керівників комунальних підприємств обирають на конкурсних засадах. Остаточні ж рішення прийматимуть на сесії обласної ради після проведення конкурсних процедур.
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Коментарі 1
Максимюка?Так це ж ледар, корупціонер і шахрай((( Довів третю поліклініку до краху. Жах. Кому довіряють тих бідних діток.
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