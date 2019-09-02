Порвати та з'їсти, злити в унітаз: ТОП-5 найсмішніших спроб хабарників позбутися грошей
Сьогодні, 16:10
Державне бюро розслідувань розповіло про п'ятірку найкурйозніших спроб хабарників позбутися грошей під час затримання.
Про це ДБР повідомило на офіційній сторінці у фейсбуці.
1. Порвати та з’їсти
Подібний випадок трапився в Одесі. Під час затримання посередник посадовця виправної колонії почав тікати, а одержані гроші рвав та викидав по дорозі. А у Хмельницькому посадовець не лише рвав долари, а й запихав їх до рота. Рвав і їв, їв і рвав. Щось вдалося проковтнути, решту – також порозкидав дорогою. Згодом працівникам ДБР довелося по шматках збирати розкидані купюри, робити експертизу, щоб встановити який шматок до якої купюри належить.
2. Злити в унітаз
У Краматорську співробітниця донецького управління Державної міграційної служби під час затримання вибігла до туалету та злила гроші в унітаз. Водночас, такий «креатив» не врятував посадовицю від відповідальності.
3. Викинути з вікна
У Харкові поліцейський–хабарник намагався позбутися грошей, викидаючи купюри із вікна власного авто під час переслідування.
4. Сховати у морозильній камері холодильника
На Львівщині поліцейський намагався сховати хабар у морозильній камері холодильника, що належав відділку поліції.
5. Сказати, що мені їх підкинули
Але найчастіше хабарники не можуть нічого придумати кращого ніж «відхреститися» від грошей.
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Про це ДБР повідомило на офіційній сторінці у фейсбуці.
1. Порвати та з’їсти
Подібний випадок трапився в Одесі. Під час затримання посередник посадовця виправної колонії почав тікати, а одержані гроші рвав та викидав по дорозі. А у Хмельницькому посадовець не лише рвав долари, а й запихав їх до рота. Рвав і їв, їв і рвав. Щось вдалося проковтнути, решту – також порозкидав дорогою. Згодом працівникам ДБР довелося по шматках збирати розкидані купюри, робити експертизу, щоб встановити який шматок до якої купюри належить.
2. Злити в унітаз
У Краматорську співробітниця донецького управління Державної міграційної служби під час затримання вибігла до туалету та злила гроші в унітаз. Водночас, такий «креатив» не врятував посадовицю від відповідальності.
3. Викинути з вікна
У Харкові поліцейський–хабарник намагався позбутися грошей, викидаючи купюри із вікна власного авто під час переслідування.
4. Сховати у морозильній камері холодильника
На Львівщині поліцейський намагався сховати хабар у морозильній камері холодильника, що належав відділку поліції.
5. Сказати, що мені їх підкинули
Але найчастіше хабарники не можуть нічого придумати кращого ніж «відхреститися» від грошей.
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