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Порвати та з'їсти, злити в унітаз: ТОП-5 найсмішніших спроб хабарників позбутися грошей

Порвати та з'їсти, злити в унітаз: ТОП-5 найсмішніших спроб хабарників позбутися грошей
Державне бюро розслідувань розповіло про п'ятірку найкурйозніших спроб хабарників позбутися грошей під час затримання.

Про це ДБР повідомило на офіційній сторінці у фейсбуці.

1. Порвати та з’їсти
Подібний випадок трапився в Одесі. Під час затримання посередник посадовця виправної колонії почав тікати, а одержані гроші рвав та викидав по дорозі. А у Хмельницькому посадовець не лише рвав долари, а й запихав їх до рота. Рвав і їв, їв і рвав. Щось вдалося проковтнути, решту – також порозкидав дорогою. Згодом працівникам ДБР довелося по шматках збирати розкидані купюри, робити експертизу, щоб встановити який шматок до якої купюри належить.

2. Злити в унітаз
У Краматорську співробітниця донецького управління Державної міграційної служби під час затримання вибігла до туалету та злила гроші в унітаз. Водночас, такий «креатив» не врятував посадовицю від відповідальності.

3. Викинути з вікна
У Харкові поліцейський–хабарник намагався позбутися грошей, викидаючи купюри із вікна власного авто під час переслідування.

4. Сховати у морозильній камері холодильника
На Львівщині поліцейський намагався сховати хабар у морозильній камері холодильника, що належав відділку поліції.

5. Сказати, що мені їх підкинули
Але найчастіше хабарники не можуть нічого придумати кращого ніж «відхреститися» від грошей.

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Теги: ТОП-5, хабарники, позбутися грошей
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