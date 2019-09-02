Порвати та з'їсти, злити в унітаз: ТОП-5 найсмішніших спроб хабарників позбутися грошей

Державне бюро розслідувань розповіло про п'ятірку найкурйозніших спроб хабарників позбутися грошей під час затримання.Про це ДБР повідомило на офіційній сторінці у фейсбуці.Подібний випадок трапився в Одесі. Під час затримання посередник посадовця виправної колонії почав тікати, а одержані гроші рвав та викидав по дорозі. А у Хмельницькому посадовець не лише рвав долари, а й запихав їх до рота. Рвав і їв, їв і рвав. Щось вдалося проковтнути, решту – також порозкидав дорогою. Згодом працівникам ДБР довелося по шматках збирати розкидані купюри, робити експертизу, щоб встановити який шматок до якої купюри належить.У Краматорську співробітниця донецького управління Державної міграційної служби під час затримання вибігла до туалету та злила гроші в унітаз. Водночас, такий «креатив» не врятував посадовицю від відповідальності.У Харкові поліцейський–хабарник намагався позбутися грошей, викидаючи купюри із вікна власного авто під час переслідування.На Львівщині поліцейський намагався сховати хабар у морозильній камері холодильника, що належав відділку поліції.Але найчастіше хабарники не можуть нічого придумати кращого ніж «відхреститися» від грошей.