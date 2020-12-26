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«Гастролера», який нещодавно вийшов з тюрми, затримали на Волині за крадіжки

«Гастролера», який нещодавно вийшов з тюрми, затримали на Волині за крадіжки
31-річному жителю Львова, підозрюваного у вчиненні крадіжок на Волині, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство вважає, що судимий за розбій чоловік, який лише у квітні 2021 року звільнився із місць позбавлення волі, 30-31 серпня цього року уже вчинив нові злочини, викравши у своєї знайомої у Нововолинську ноутбук та ювелірні прикраси на суму понад 24 тисячі гривень та кошти зі сховища в будинку в селі Лежниця Володимир-Волинського району.

Наступних 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.

Довідково: санкцією ч.3 ст. 185 КК України за вчинення крадіжки із проникненням у сховище передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Фото - ілюстративне

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Теги: крадіжки, львів'янин, запобіжний захід, суд
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