«Гастролера», який нещодавно вийшов з тюрми, затримали на Волині за крадіжки
Сьогодні, 16:37
31-річному жителю Львова, підозрюваного у вчиненні крадіжок на Волині, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство вважає, що судимий за розбій чоловік, який лише у квітні 2021 року звільнився із місць позбавлення волі, 30-31 серпня цього року уже вчинив нові злочини, викравши у своєї знайомої у Нововолинську ноутбук та ювелірні прикраси на суму понад 24 тисячі гривень та кошти зі сховища в будинку в селі Лежниця Володимир-Волинського району.
Наступних 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 185 КК України за вчинення крадіжки із проникненням у сховище передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство вважає, що судимий за розбій чоловік, який лише у квітні 2021 року звільнився із місць позбавлення волі, 30-31 серпня цього року уже вчинив нові злочини, викравши у своєї знайомої у Нововолинську ноутбук та ювелірні прикраси на суму понад 24 тисячі гривень та кошти зі сховища в будинку в селі Лежниця Володимир-Волинського району.
Наступних 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 185 КК України за вчинення крадіжки із проникненням у сховище передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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