Земельний дерибан: на Волині двоє підприємців не можуть поділити ділянку. ВІДЕО

Людмила Попик скаржиться, що вже чотири роки орендує територію і щомісяця сплачує податки. Аж тут з’явився чоловік, який заявляє, що це його приватна власність і навіть починає будуватися.



Тож чия земля та чому місцева влада досі не втрутилася у конфлікт – дізнавалася журналістка Ангеліна Гущина.



Раніше на цій території процвітав Цуманський рибгосп. Втім, нині тут усе радше нагадує захаращений гаражний кооператив. Купа техніки, мотлох, старезні споруди. А все тому, що двоє місцевих жителів ніяк не можуть поділити землю. Нині – це комунальна власність і вже чотири роки її орендує Людмила Попик.



Офіційний договір про оренду є. Втім, уже більше року пані Людмила не має нормального доступу до своєї території. Бо, мовляв, один із місцевих підприємців Володимир Футрук самовільно захопив ділянку.



Жінка забила на сполох, бо землю почали дерибанити. Опонент вважає це приватною власністю і почав продавати ділянки. Жінці ж каже, що їй за цією адресою робити нічого. Пані Людмила переконана: усе тут відбувається через фальшиві документи і покупці навіть не підозрюють, що земля уже в оренді.



За конфлікт врешті взялися й місцеві владці – на місце події приїхала земельна комісія. Вона схиляється до позиції пані Людмили. Втім, остаточні рішення кажуть прийматимуть на сесії.



Нам вдалося поспілкуватися і з другим претендентом на землю – Володимиром Футруком. Він запевняє – на цій території нині підприємство “Рибгосп Цумань”. Рік тому він викупив корпоративні права на нього, тож господарюватиме – як вважає за потрібне.



Натомість голова громади каже: у цій історії справді не раз фігурували фальсифіковані документи. Тож на чиєму боці правда – судити не може.



За чинними рішеннями, підтверджує сільський голова, наразі єдиною орендаркою землі є Людмила Попик. Із іншим, каже посадовець, нехай розбирається поліція та суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Цумані двоє підприємців сваряться за право користуватися ділянкою. Зокрема,скаржиться, що вже чотири роки орендує територію і щомісяця сплачує податки. Аж тут з’явився чоловік, який заявляє, що це його приватна власність і навіть починає будуватися.Тож чия земля та чому місцева влада досі не втрутилася у конфлікт – дізнавалася журналістка "12 каналу" Раніше на цій території процвітав Цуманський рибгосп. Втім, нині тут усе радше нагадує захаращений гаражний кооператив. Купа техніки, мотлох, старезні споруди. А все тому, що двоє місцевих жителів ніяк не можуть поділити землю. Нині – це комунальна власність і вже чотири роки її орендує Людмила Попик.Офіційний договір про оренду є. Втім, уже більше року пані Людмила не має нормального доступу до своєї території. Бо, мовляв, один із місцевих підприємцівсамовільно захопив ділянку.Жінка забила на сполох, бо землю почали дерибанити. Опонент вважає це приватною власністю і почав продавати ділянки. Жінці ж каже, що їй за цією адресою робити нічого. Пані Людмила переконана: усе тут відбувається через фальшиві документи і покупці навіть не підозрюють, що земля уже в оренді.За конфлікт врешті взялися й місцеві владці – на місце події приїхала земельна комісія. Вона схиляється до позиції пані Людмили. Втім, остаточні рішення кажуть прийматимуть на сесії.Нам вдалося поспілкуватися і з другим претендентом на землю – Володимиром Футруком. Він запевняє – на цій території нині підприємство “Рибгосп Цумань”. Рік тому він викупив корпоративні права на нього, тож господарюватиме – як вважає за потрібне.Натомість голова громади каже: у цій історії справді не раз фігурували фальсифіковані документи. Тож на чиєму боці правда – судити не може.За чинними рішеннями, підтверджує сільський голова, наразі єдиною орендаркою землі є Людмила Попик. Із іншим, каже посадовець, нехай розбирається поліція та суд.

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