На Волині досі шукають військового
Сьогодні, 17:12
Співробітники Володимир-Волинського районного відділу поліції встановлюють місце перебування Сажнєва Андрія Ігоровича, 10.12.1988 року народження, жителя Луцька.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік 26 серпня вийшов із військової частини Володимира-Волинського, де перебуває нині – невідомо.
"Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити про це за телефонами: 0634662066; 050207720 або 102", – інформують у поліції.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловік 26 серпня вийшов із військової частини Володимира-Волинського, де перебуває нині – невідомо.
"Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити про це за телефонами: 0634662066; 050207720 або 102", – інформують у поліції.
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