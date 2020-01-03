На Волині досі шукають військового

Сажнєва Андрія Ігоровича, 10.12.1988 року народження, жителя Луцька.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Чоловік 26 серпня вийшов із військової частини Володимира-Волинського, де перебуває нині – невідомо.



"Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити про це за телефонами: 0634662066; 050207720 або 102", – інформують у поліції.

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