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Біля Львова чоловік організував приватне кладовище

Біля Львова чоловік організував приватне кладовище
На землях садово-городнього кооперативу неподалік Львова чоловік організував кладовище, де проводяться захоронення померлих людей на комерційній основі.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

26 серпня у поліцію Львівщини надійшла колективна заява від учасників одного з садово-городніх кооперативів про самовільне захоплення їх земель, розташованих у селі Рясне-Руське Львівського району.

За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома та погодження садівників, організував на їх земельних ділянках кладовище та проводить захоронення померлих людей.

За фактом дізнавачі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.197-1 (Самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Теги: кладовище, Львівщина
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