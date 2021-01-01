Біля Львова чоловік організував приватне кладовище

На землях садово-городнього кооперативу неподалік Львова чоловік організував кладовище, де проводяться захоронення померлих людей на комерційній основі.Про це повідомляє поліція Львівщини.26 серпня у поліцію Львівщини надійшла колективна заява від учасників одного з садово-городніх кооперативів про самовільне захоплення їх земель, розташованих у селі Рясне-Руське Львівського району.За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома та погодження садівників, організував на їх земельних ділянках кладовище та проводить захоронення померлих людей.За фактом дізнавачі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.197-1 (Самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.