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«Я з такою високою смертністю ніколи в житті не стикався», – лікар з Волині про коронавірус

«Я з такою високою смертністю ніколи в житті не стикався», – лікар з Волині про коронавірус
Завідувач відділення КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Олег Яковенко розповів, що вражений кількістю смертей від коронавірусу протягом пандемії.

Про це пише "Вісник".

"Скажу відверто, за все своє життя, працюючи лікарем, я не ховав стільки пацієнтів, скільки поховав за останній рік! У моє відділення за минулий рік поступили більше від 700 хворих, це лише з квітня по грудень. І цього року – з січня і по сьогодні – більше ніж 500 хворих. Смертність від цього захворювання, я говорю лише про свій стаціонар, до 10 відсотків від загальної кількості. Це вражаючі цифри! Я з такою високою смертністю ніколи в житті не стикався", - сказав Яковенко.

Він додав для порівняння, що якщо у 2018 – 2019 роках в пульмонологічне відділення госпіталізовували в середньому 1000 – 1300 пацієнтів на рік, то помирали з них 6 – 8 людей.

Нагадаємо, Олег Яковенко 24 серпня у Києві отримав відзнаку президента.

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Теги: Олег Яковенко, коронавірус
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