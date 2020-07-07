«Я з такою високою смертністю ніколи в житті не стикався», – лікар з Волині про коронавірус

Олег Яковенко розповів, що вражений кількістю смертей від коронавірусу протягом пандемії.



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"Скажу відверто, за все своє життя, працюючи лікарем, я не ховав стільки пацієнтів, скільки поховав за останній рік! У моє відділення за минулий рік поступили більше від 700 хворих, це лише з квітня по грудень. І цього року – з січня і по сьогодні – більше ніж 500 хворих. Смертність від цього захворювання, я говорю лише про свій стаціонар, до 10 відсотків від загальної кількості. Це вражаючі цифри! Я з такою високою смертністю ніколи в житті не стикався", - сказав Яковенко.



Він додав для порівняння, що якщо у 2018 – 2019 роках в пульмонологічне відділення госпіталізовували в середньому 1000 – 1300 пацієнтів на рік, то помирали з них 6 – 8 людей.



Нагадаємо, Олег Яковенко 24 серпня у Києві

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завідувач відділення КП «Волинська обласна клінічна лікарня»розповів, що вражений кількістю смертей від коронавірусу протягом пандемії.Про це пише "Вісник". "Скажу відверто, за все своє життя, працюючи лікарем, я не ховав стільки пацієнтів, скільки поховав за останній рік! У моє відділення за минулий рік поступили більше від 700 хворих, це лише з квітня по грудень. І цього року – з січня і по сьогодні – більше ніж 500 хворих. Смертність від цього захворювання, я говорю лише про свій стаціонар, до 10 відсотків від загальної кількості. Це вражаючі цифри! Я з такою високою смертністю ніколи в житті не стикався", - сказав Яковенко.Він додав для порівняння, що якщо у 2018 – 2019 роках в пульмонологічне відділення госпіталізовували в середньому 1000 – 1300 пацієнтів на рік, то помирали з них 6 – 8 людей.Нагадаємо, Олег Яковенко 24 серпня у Києві отримав відзнаку президента.



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