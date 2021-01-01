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На Харківщині матір місяць не випускала 10-річну доньку з дому

На Харківщині матір місяць не випускала 10-річну доньку з дому
36-річна мешканка Московського району Харківської області протягом 4 тижнів утримувала та не випускала з квартири 10-річну доньку.

Про це повідомляє поліція області.

Про це 3 вересня близько 22:00 повідомила до чергової частини Харківського районного управління поліції № 2 60-річна мати жінки. Вона також зазначила, що її донька має психічні розлади та зараз перебуває у стадії загострення.

На місце події були направлені екіпаж патрульної поліції, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та бригада медиків.

У зв’язку з тим, що 36-річна жінка в категоричній формі відмовилась відчиняти двері, рятувальники ДСНС, діючи у інтересах дитини, в присутності поліції прийняли рішення про проникнення до житла.

10-річна донька жінки перебувала у стані психоемоційного напруження, ознак будь-якого фізичного впливу у вигляді тілесних ушкоджень або фізичного виснаження вона не мала. Дитина була передана під розписку 46-річному батькові. 6 вересня дівчина пішла до школи. Її мати була доставлена до Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3.

Родина на обліку у Харківському районному управлінні поліції № 2 ГУНП в Харківській області не перебувала.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень, триває перевірка.

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Теги: матір, Харківщина, неналежне виховання
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