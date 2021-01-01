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Лучанин протягнув 9-тонну вантажівку і встановив рекорд. ВІДЕО

Лучанин протягнув 9-тонну вантажівку і встановив рекорд. ВІДЕО
До Дня міста у центрі Луцька влаштували ефектне силове шоу. Один із учасників – Василь Петрищак – вирішив встановити власний рекорд.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Василь Петрищак присвятив все своє життя спорту. Він – пауерліфтер. Але у центрі Луцька вирішив влаштувати справжнє шоу, протягнувши самотужки автомобілі.

Спочатку він протягнув автомобіль патрульних, який важить близько 5 тонн. А згодом взявся за тягач вагою понад 9 тонн і встановив рекорд Волині.


“В Луцьку на даний момент ніхто з волинських атлетів таку вантажівку таку не перетягував. Хоча це базова вправа серед атлетів федерації стронгменів України”, – розповідає суддя національної категорії Федерації стронгмену України Валерій Пельц .

Тож Василь Петрищак – перший волинянин, якому вдалося перетягнути таку вагу.

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Теги: спортсмен, День Луцька, силове шоу, рекод, протягнув вантажівку
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