Лучанин протягнув 9-тонну вантажівку і встановив рекорд. ВІДЕО
Сьогодні, 18:17
До Дня міста у центрі Луцька влаштували ефектне силове шоу. Один із учасників – Василь Петрищак – вирішив встановити власний рекорд.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Василь Петрищак присвятив все своє життя спорту. Він – пауерліфтер. Але у центрі Луцька вирішив влаштувати справжнє шоу, протягнувши самотужки автомобілі.
Спочатку він протягнув автомобіль патрульних, який важить близько 5 тонн. А згодом взявся за тягач вагою понад 9 тонн і встановив рекорд Волині.
“В Луцьку на даний момент ніхто з волинських атлетів таку вантажівку таку не перетягував. Хоча це базова вправа серед атлетів федерації стронгменів України”, – розповідає суддя національної категорії Федерації стронгмену України Валерій Пельц .
Тож Василь Петрищак – перший волинянин, якому вдалося перетягнути таку вагу.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Василь Петрищак присвятив все своє життя спорту. Він – пауерліфтер. Але у центрі Луцька вирішив влаштувати справжнє шоу, протягнувши самотужки автомобілі.
Спочатку він протягнув автомобіль патрульних, який важить близько 5 тонн. А згодом взявся за тягач вагою понад 9 тонн і встановив рекорд Волині.
“В Луцьку на даний момент ніхто з волинських атлетів таку вантажівку таку не перетягував. Хоча це базова вправа серед атлетів федерації стронгменів України”, – розповідає суддя національної категорії Федерації стронгмену України Валерій Пельц .
Тож Василь Петрищак – перший волинянин, якому вдалося перетягнути таку вагу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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