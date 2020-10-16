На Волині відкрили недільню школу для дітей. ФОТО





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З цієї нагоди влаштували справжнє свято, розпочали яке молебнем у храмі. Опісля діти познайомилися з сучасним класом, де будуть вивчати Закон Божий.



До слова, свято продовжилося смакуванням солодкого столу та піци, після чого дітей забавляли чудові аніматори, також для присутніх влаштували бульбашкове шоу.



На завершення свята діти отримали святкові подарунки і з гарним настроєм та чудовими емоціями розійшлися по домівках в очікуванні наступного заняття в недільній школі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. При храмі в честь ікони Божої Матері «Скоропослушниці» у селі Брониця відкрилась недільна школа для понад 40 дітей.Про це інформує сайт Православна Волинь.З цієї нагоди влаштували справжнє свято, розпочали яке молебнем у храмі. Опісля діти познайомилися з сучасним класом, де будуть вивчати Закон Божий.До слова, свято продовжилося смакуванням солодкого столу та піци, після чого дітей забавляли чудові аніматори, також для присутніх влаштували бульбашкове шоу.На завершення свята діти отримали святкові подарунки і з гарним настроєм та чудовими емоціями розійшлися по домівках в очікуванні наступного заняття в недільній школі.

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