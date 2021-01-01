Лучанок кличуть на безкоштовну мамографію у медцентрі





Спільно з медцентром фонд запустив проект "10 безкоштовних мамографій щомісяця", - йдеться на їхній



Для того, щоб отримати направлення на безкоштовну мамографію, потрібно написати повідомлення на фейсбук-сторінку Фонду боротьби з раком. Тоді перші десять жінок, віком від 40 років, отримають електронні направлення.



В направленні будуть вказані телефонні номери, за якими потрібно телефонувати, щоб обрати зручний час для обстеженя (направлення дає можливість пройти обстеження лише в тому місяці, в якому його надали).



"Прийшовши на обстеження, ви показуєте направлення в електронному або роздрукованому вигляді адміністратору медичного центру і отримуєте послугу (безкоштовну мамографію)", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фонд боротьби з раком оголосив про можливість зробити безкоштовну мамографію у Медичному центрі «Благомед».Спільно з медцентром фонд запустив проект "10 безкоштовних мамографій щомісяця", - йдеться на їхній сторінці у Facebook.Для того, щоб отримати направлення на безкоштовну мамографію, потрібно написати повідомлення на фейсбук-сторінку Фонду боротьби з раком. Тоді перші десять жінок, віком від 40 років, отримають електронні направлення.В направленні будуть вказані телефонні номери, за якими потрібно телефонувати, щоб обрати зручний час для обстеженя (направлення дає можливість пройти обстеження лише в тому місяці, в якому його надали)."Прийшовши на обстеження, ви показуєте направлення в електронному або роздрукованому вигляді адміністратору медичного центру і отримуєте послугу (безкоштовну мамографію)", - йдеться у дописі.

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