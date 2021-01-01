Лучан запрошують на виставку загадкової мисткині Ґеник зі Львова



із загадковим псевдонімом Ґеник презентуватиме персональний проєкт «OUTLOOK».



Відкриття виставки відбудеться у середу, 8 вересня, о 17:00 у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.



Сама мисткиня про свою творчість каже: «Три рядки хайку, які вміщують у собі цілий всесвіт, ніби зупиняють потік думок і спонукають до переосмислення, зміни погляду на багато речей. Також твори у моєму проєкті outlook (світогляд), які експонують у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, можливо, когось підштовхнуть до нових думок. Мій світ не мусить подобатися, він має радше викликати емоції – дивні, незнайомі, не схожі на попередні».



Вхід вільний.



Адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1. КРЦ «Адреналін Сіті».



Нагадаємо, що мисткиня вже була у Луцьку і презентувала проєкт





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку художниця, випускниця коледжу імені Івана Трушаіз загадковим псевдонімомпрезентуватиме персональний проєкт «OUTLOOK».Відкриття виставки відбудеться у середу, 8 вересня, о 17:00 у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.Сама мисткиня про свою творчість каже: «Три рядки хайку, які вміщують у собі цілий всесвіт, ніби зупиняють потік думок і спонукають до переосмислення, зміни погляду на багато речей. Також твори у моєму проєкті outlook (світогляд), які експонують у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, можливо, когось підштовхнуть до нових думок. Мій світ не мусить подобатися, він має радше викликати емоції – дивні, незнайомі, не схожі на попередні».Вхід вільний.Адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1. КРЦ «Адреналін Сіті».Нагадаємо, що мисткиня вже була у Луцьку і презентувала проєкт "Весна надій. Henyk + Петрусь. Малярство. Львів".

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