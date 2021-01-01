вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан запрошують на виставку загадкової мисткині Ґеник зі Львова

Лучан запрошують на виставку загадкової мисткині Ґеник зі Львова
У Луцьку художниця, випускниця коледжу імені Івана Труша
із загадковим псевдонімом Ґеник презентуватиме персональний проєкт «OUTLOOK».

Відкриття виставки відбудеться у середу, 8 вересня, о 17:00 у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.

Сама мисткиня про свою творчість каже: «Три рядки хайку, які вміщують у собі цілий всесвіт, ніби зупиняють потік думок і спонукають до переосмислення, зміни погляду на багато речей. Також твори у моєму проєкті outlook (світогляд), які експонують у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, можливо, когось підштовхнуть до нових думок. Мій світ не мусить подобатися, він має радше викликати емоції – дивні, незнайомі, не схожі на попередні».

Вхід вільний.

Адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1. КРЦ «Адреналін Сіті».

Нагадаємо, що мисткиня вже була у Луцьку і презентувала проєкт "Весна надій. Henyk + Петрусь. Малярство. Львів".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ґеник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нововолинські сміттєвози оснастили GPRS навігаторами.ВІДЕО
Сьогодні, 06:25
Лучан запрошують на виставку загадкової мисткині Ґеник зі Львова
Сьогодні, 05:26
В Рівному чоловік втопився в басейні приватної лазні
Сьогодні, 03:17
Стало відомо, чому українські заробітчани відмовляються їхати до Польщі
Сьогодні, 02:39
Володимирчан кличуть на громадські слухання щодо перейменування міста
Сьогодні, 01:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нововолинські сміттєвози оснастили GPRS навігаторами.ВІДЕО
Сьогодні, 06:25
 0
Лучан запрошують на виставку загадкової мисткині Ґеник зі Львова
Сьогодні, 05:26
 0
В Рівному чоловік втопився в басейні приватної лазні
Сьогодні, 03:17
 0
Стало відомо, чому українські заробітчани відмовляються їхати до Польщі
Сьогодні, 02:39
 0
Володимирчан кличуть на громадські слухання щодо перейменування міста
Сьогодні, 01:23
 0
Медіа
відео
1/8