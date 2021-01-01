«Волинь» поступилася «Оболоні» у 7 турі Першої ліги





Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.



"Оболонь" - "Волинь" 1:0



Єдиний гол у матчі забив на 26 хвилині гравеь "Оболоні" Констянтин Черній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 6 вересня, у 7 турі Чемпіонату України з футболу Першої ліги київська команда "Оболонь" вдома обіграла луцьку "Волинь".Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля."Оболонь" - "Волинь" 1:0Єдиний гол у матчі забив на 26 хвилині гравеь "Оболоні" Констянтин Черній.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію