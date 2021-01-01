«Волинь» поступилася «Оболоні» у 7 турі Першої ліги
Сьогодні, 21:14
Сьогодні, 6 вересня, у 7 турі Чемпіонату України з футболу Першої ліги київська команда "Оболонь" вдома обіграла луцьку "Волинь".
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.
"Оболонь" - "Волинь" 1:0
Єдиний гол у матчі забив на 26 хвилині гравеь "Оболоні" Констянтин Черній.
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Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.
"Оболонь" - "Волинь" 1:0
Єдиний гол у матчі забив на 26 хвилині гравеь "Оболоні" Констянтин Черній.
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