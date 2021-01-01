Помер знаменитий актор Жан-Поль Бельмондо
Сьогодні, 21:34
Знаменитий французький актор Жан-Поль Бельмондо помер у віці 88 років.
Цю інформацію також підтверджують France 24 та Le Figaro.
Жан-Поль Бельмондо народився 9 квітня 1933 року в Неї-сюр-Сен (департамент Верхня Сена) у родині художників. Свою першу тріумфальну роль він зіграв у фільмі "На останньому подиху" (1960 р.). Бельмондо швидко став зіркою, разом з Аленом Делоном їх вважають символами французького кіно ХХ століття.
У 2001 році актор пережив інсульт.
У 2006 році Бельмондо став командором Ордена мистецтв і літератури - найвищої нагороди міністерства культури Франції.
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Цю інформацію також підтверджують France 24 та Le Figaro.
Жан-Поль Бельмондо народився 9 квітня 1933 року в Неї-сюр-Сен (департамент Верхня Сена) у родині художників. Свою першу тріумфальну роль він зіграв у фільмі "На останньому подиху" (1960 р.). Бельмондо швидко став зіркою, разом з Аленом Делоном їх вважають символами французького кіно ХХ століття.
У 2001 році актор пережив інсульт.
У 2006 році Бельмондо став командором Ордена мистецтв і літератури - найвищої нагороди міністерства культури Франції.
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