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Помер знаменитий актор Жан-Поль Бельмондо

Помер знаменитий актор Жан-Поль Бельмондо
Знаменитий французький актор Жан-Поль Бельмондо помер у віці 88 років.

Цю інформацію також підтверджують France 24 та Le Figaro.

Жан-Поль Бельмондо народився 9 квітня 1933 року в Неї-сюр-Сен (департамент Верхня Сена) у родині художників. Свою першу тріумфальну роль він зіграв у фільмі "На останньому подиху" (1960 р.). Бельмондо швидко став зіркою, разом з Аленом Делоном їх вважають символами французького кіно ХХ століття.

У 2001 році актор пережив інсульт.

У 2006 році Бельмондо став командором Ордена мистецтв і літератури - найвищої нагороди міністерства культури Франції.

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Теги: помер Бельмондо
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