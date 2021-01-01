У «Дії» може з'явитися е-кабінет водія та інші послуги





Про це під час презентації проєктів та пріоритетних напрямів діяльності МВС заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає кореспондент



"Ми плануємо суттєво розширити можливості користувачів завдяки електронному кабінету водія та у додатку "Дія". Зокрема, це будуть онлайн-реєстрація та перереєстрація транспортного засобу, обмін посвідчення водія у онлайн-режимі з можливістю отримання його поштою, отримання послуг у сервісних центрах МВС на підставі електронного паспорта через застосунок "Дія", а також - отримання довідки про несудимість за один день, безкоштовно та в онлайн-режимі", - сказав очільник МВС.



Також, відповідно до інфографіки, представленої міністром, планується надати користувачам і можливість оплати вартості адміністративної послуги за допомогою QR-коду.

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