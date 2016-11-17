Ковельчанки привезли медалі з чемпіонату Польщі з вільної боротьби

Анастасія та Ольга Падошик та Анастасія Лєбєдєва.



До слова, дівчата вперше виступали на дорослому рівні і відразу досягли хороших результатів. Про це повідомляє президент федерації вільної та жіночої боротьби Ковеля Олег Стус.



У ваговій категорії 59 кг Анастасія Падошик у поєдинку за перше місце поступилася призерці цьогорічного чемпіонату Європи і здобула срібну нагороду.



Дещо не вистачило сил Ользі Падошик та Анастасії Лєбєдєвій до “золотого” фіналу. Втім, у боротьбі за “бронзу” вони зібрались і виграли досить впевнено. Ольга - у вазі 62 кг, Анастасія — 55 кг.



Нагадаємо, що цієї весни Анастасія Лебедєва та Ольга Падошик



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3-5 вересня у Жешуві проходив чемпіонат Польщі з вільної боротьби серед жінок. У ньому взяли участь вихованки Ковельської ДЮСШ №1 — сестритатаДо слова, дівчата вперше виступали на дорослому рівні і відразу досягли хороших результатів. Про це повідомляє президент федерації вільної та жіночої боротьби КовеляУ ваговій категорії 59 кг Анастасія Падошик у поєдинку за перше місце поступилася призерці цьогорічного чемпіонату Європи і здобула срібну нагороду.Дещо не вистачило сил Ользі Падошик та Анастасії Лєбєдєвій до “золотого” фіналу. Втім, у боротьбі за “бронзу” вони зібрались і виграли досить впевнено. Ольга - у вазі 62 кг, Анастасія — 55 кг.Нагадаємо, що цієї весни Анастасія Лебедєва та Ольга Падошик вибороли «срібло» на міжнародному турнірі з вільної боротьби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію