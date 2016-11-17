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Ковельчанки привезли медалі з чемпіонату Польщі з вільної боротьби

Ковельчанки привезли медалі з чемпіонату Польщі з вільної боротьби
3-5 вересня у Жешуві проходив чемпіонат Польщі з вільної боротьби серед жінок. У ньому взяли участь вихованки Ковельської ДЮСШ №1 — сестри Анастасія та Ольга Падошик та Анастасія Лєбєдєва.

До слова, дівчата вперше виступали на дорослому рівні і відразу досягли хороших результатів. Про це повідомляє президент федерації вільної та жіночої боротьби Ковеля Олег Стус.

У ваговій категорії 59 кг Анастасія Падошик у поєдинку за перше місце поступилася призерці цьогорічного чемпіонату Європи і здобула срібну нагороду.

Дещо не вистачило сил Ользі Падошик та Анастасії Лєбєдєвій до “золотого” фіналу. Втім, у боротьбі за “бронзу” вони зібрались і виграли досить впевнено. Ольга - у вазі 62 кг, Анастасія — 55 кг.

Нагадаємо, що цієї весни Анастасія Лебедєва та Ольга Падошик вибороли «срібло» на міжнародному турнірі з вільної боротьби.

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Теги: Анастасія Падошик, Ольга Падошик та Анастасія Лєбєдєва
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