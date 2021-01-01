Володимирчан кличуть на громадські слухання щодо перейменування міста





Громадські слухання пройдуть 9 вересня цього року о 17.30 год. у культурно-мистецькому центрі за адресою: місто Володимир-Волинський, вул. Князя Василька, 4.



Ініціював слухання міський голова Ігор Пальонка.



Усі охочі можуть ознайомитися з матеріалами слухань в організаційно-виконавчому відділі виконавчого комітету міської ради.



На слухання запрошують представників інститутів громадянського суспільства та жителі Володимир-Волинської громади, депутати, керівники виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій.



Перед слуханнями проведуть реєстрацію учасників, для якої необхідно пред’явити паспорт або інший паспортний документ.



У міській раді зазначають, що можна надавати пропозиції та зауваження з питання повернення місту Володимиру-Волинському історичної назви: у письмовій формі до 7 вересня або ж на електронну чи поштову адреси (



Нагадаємо, що ще 4 червня цього року депутати Володимимр-Волинської міської ради

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Володимир-Волинський організовують слухання, на яких обговорять тему перейменування міста, а саме повернення Володимиру-Волинському історичної назви "Володимир". Про це йдеться на сайті міськради.Громадські слухання пройдуть 9 вересня цього року о 17.30 год. у культурно-мистецькому центрі за адресою: місто Володимир-Волинський, вул. Князя Василька, 4.Ініціював слухання міський головаУсі охочі можуть ознайомитися з матеріалами слухань в організаційно-виконавчому відділі виконавчого комітету міської ради.На слухання запрошують представників інститутів громадянського суспільства та жителі Володимир-Волинської громади, депутати, керівники виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій.Перед слуханнями проведуть реєстрацію учасників, для якої необхідно пред’явити паспорт або інший паспортний документ.У міській раді зазначають, що можна надавати пропозиції та зауваження з питання повернення місту Володимиру-Волинському історичної назви: у письмовій формі до 7 вересня або ж на електронну чи поштову адреси ( [email protected] ; вул.Данила Галицького, 5, м. Володимир-Волинський, 44701) із зазначенням прізвища, імені, по батькові й адреси особи, яка їх подає.Нагадаємо, що ще 4 червня цього року депутати Володимимр-Волинської міської ради проголосували за проєкт рішення про перейменування міста. Це запустило процес перейменування і, ймовірно, зовсім скоро місто матиме знову свою історичну назву Володимир.

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