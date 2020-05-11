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Стало відомо, чому українські заробітчани відмовляються їхати до Польщі

Стало відомо, чому українські заробітчани відмовляються їхати до Польщі
Українські заробітчани відмовляються працювати в Польщі на зборі яблук і вибирають легшу роботу.

Про це повідомляє inpoland.net.

Фермери скаржаться на своє становище через ситуацію, що склалася. Їм нічого не залишається, окрім як дешево експортувати яблука за кордон, адже так вони можуть хоч якось заробити.

Польські фермери не можуть експортувати фрукти на схід через ембарго в РФ і конфлікт із Білоруссю. Тому у поляків залишається лише один варіант – експорт фруктів у Єгипет.

Попри небажання працювати саме на яблучних фермах, українці як і раніше активно їдуть на заробітки до Польщі. Вже 277 тисяч наших громадян отримали дозвіл на тривале перебування в цій країні.

Українці склали 55% іноземців, яким дали можливість жити і працювати в Польщі три роки. Далі в рейтингу розташувалися білоруси і німці.

В основному заробітчани обирають для життя польські регіони з великими міськими центрами, де є більше можливостей для навчання та роботи.

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Теги: збір яблук, Польща, заробітчани українці
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