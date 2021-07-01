Почесний громадянин Ковеля віддав свою виплату родині АТОвця

Володимир Бойко звернувся із заявою до керівництва міста про те, що відмовляється від виплати, яка призначається за це почесне звання.

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Він попросив щорічну грошову виплату за 2021 рік, визначену згідно до Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля», перерахувати родині учасника бойових дій у зоні АТО/ООС Сергія Миколайовича Парвасюка, яка потребує матеріальної допомоги.



Перший заступник міського голови Тарас Яковлев підписав 20 серпня розпорядження: відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Ковельської міської ради перерахувати кошти у сумі 12 000 гривень згідно поданих документів.



Сергій Парвасюк був одним із засновників та секретарем ради громадської організації «Ковельська міськрайонна спілка учасників АТО», яка припинила свою діяльність з 21 грудня 2017 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Почесний громадянин міста Ковеля, директор підприємства теплових мереж «Ковельтепло» та колишній міський головазвернувся із заявою до керівництва міста про те, що відмовляється від виплати, яка призначається за це почесне звання.Про це пише Ковельmedia. Він попросив щорічну грошову виплату за 2021 рік, визначену згідно до Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля», перерахувати родині учасника бойових дій у зоні АТО/ООС, яка потребує матеріальної допомоги.Перший заступник міського головипідписав 20 серпня розпорядження: відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Ковельської міської ради перерахувати кошти у сумі 12 000 гривень згідно поданих документів.Сергій Парвасюк був одним із засновників та секретарем ради громадської організації «Ковельська міськрайонна спілка учасників АТО», яка припинила свою діяльність з 21 грудня 2017 року.

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