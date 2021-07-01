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Почесний громадянин Ковеля віддав свою виплату родині АТОвця

Почесний громадянин Ковеля віддав свою виплату родині АТОвця
Почесний громадянин міста Ковеля, директор підприємства теплових мереж «Ковельтепло» та колишній міський голова Володимир Бойко звернувся із заявою до керівництва міста про те, що відмовляється від виплати, яка призначається за це почесне звання.
Про це пише Ковельmedia.

Він попросив щорічну грошову виплату за 2021 рік, визначену згідно до Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля», перерахувати родині учасника бойових дій у зоні АТО/ООС Сергія Миколайовича Парвасюка, яка потребує матеріальної допомоги.

Перший заступник міського голови Тарас Яковлев підписав 20 серпня розпорядження: відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Ковельської міської ради перерахувати кошти у сумі 12 000 гривень згідно поданих документів.

Сергій Парвасюк був одним із засновників та секретарем ради громадської організації «Ковельська міськрайонна спілка учасників АТО», яка припинила свою діяльність з 21 грудня 2017 року.


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Теги: Бойко, почесний громадянин, виплата, Парвасюк
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Коментарі 1
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У владу виключно атовців! Гірше точно не буде, а державі вигідно.
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