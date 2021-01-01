Нововолинські сміттєвози оснастили GPRS навігаторами.ВІДЕО

У чотирьох з шести сміттєвозів, що обслуговують нововолинську громаду, встановили GPRS навігатори. Загальна вартість обладнання 12 тисяч гривень.Про це повідомляє преслужба Нововолинської міської ради.Це дасть можливість детально відстежувати маршрут автомобілів.Відповідно, чітко розраховувати паливо. І в перспективі – перерахувати тариф на вивіз побутових відходів.Навігатори придбали за кошти Виробничого управління комунального господарства. Система GPRS навігації за допомогою спеціальної програми виводить маршрут на екран телефона.Сам навігатор вмонтований під панель автомобіля, і водій не має до нього доступу.Працівники ВУКГ наполегливо просять жителів не викидати великогабаритне сміття у баки чи біля них.При потребі вивести відходи після ремонту, мешканці можуть окремо замовити послугу з вивезення таких відходів за телефоном