Нововолинські сміттєвози оснастили GPRS навігаторами.ВІДЕО
Сьогодні, 06:25
У чотирьох з шести сміттєвозів, що обслуговують нововолинську громаду, встановили GPRS навігатори. Загальна вартість обладнання 12 тисяч гривень.
Про це повідомляє преслужба Нововолинської міської ради.
Це дасть можливість детально відстежувати маршрут автомобілів.
Відповідно, чітко розраховувати паливо. І в перспективі – перерахувати тариф на вивіз побутових відходів.
Навігатори придбали за кошти Виробничого управління комунального господарства. Система GPRS навігації за допомогою спеціальної програми виводить маршрут на екран телефона.
Сам навігатор вмонтований під панель автомобіля, і водій не має до нього доступу.
Працівники ВУКГ наполегливо просять жителів не викидати великогабаритне сміття у баки чи біля них.
При потребі вивести відходи після ремонту, мешканці можуть окремо замовити послугу з вивезення таких відходів за телефоном 0679862961; 0966524938.
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Про це повідомляє преслужба Нововолинської міської ради.
Це дасть можливість детально відстежувати маршрут автомобілів.
Відповідно, чітко розраховувати паливо. І в перспективі – перерахувати тариф на вивіз побутових відходів.
Навігатори придбали за кошти Виробничого управління комунального господарства. Система GPRS навігації за допомогою спеціальної програми виводить маршрут на екран телефона.
Сам навігатор вмонтований під панель автомобіля, і водій не має до нього доступу.
Працівники ВУКГ наполегливо просять жителів не викидати великогабаритне сміття у баки чи біля них.
При потребі вивести відходи після ремонту, мешканці можуть окремо замовити послугу з вивезення таких відходів за телефоном 0679862961; 0966524938.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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