Волинянин виграв автомобіль у розіграші від «Нова будова».ФОТО





Про те, що чоловік з Нововолинська повідомив Славко Святинчук в спільноті



Як відомо з коментарів під постом, переможця звати – Іван Антонюк.



Автомобіль розігрували в рамках форуму “Real Estate Invest Forum“. Білет на нього і був виграшним для нововолинця.



«Радію за земляка:) думаю нововолинцям буде цікава інформація», – написав Святинчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4-го вересня мешканець Нововолинська, який брав участь в розіграші автомобіля Hyundai Accent від компанії «Нова будова» у Києві, виграв головний приз.Про те, що чоловік з Нововолинська повідомивв спільноті Нововолинськ Інфо. Як відомо з коментарів під постом, переможця звати –Автомобіль розігрували в рамках форуму “Real Estate Invest Forum“. Білет на нього і був виграшним для нововолинця.«Радію за земляка:) думаю нововолинцям буде цікава інформація», – написав Святинчук.

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