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Волинянин виграв автомобіль у розіграші від «Нова будова».ФОТО

Волинянин виграв автомобіль у розіграші від «Нова будова».ФОТО
4-го вересня мешканець Нововолинська, який брав участь в розіграші автомобіля Hyundai Accent від компанії «Нова будова» у Києві, виграв головний приз.

Про те, що чоловік з Нововолинська повідомив Славко Святинчук в спільноті Нововолинськ Інфо.

Як відомо з коментарів під постом, переможця звати – Іван Антонюк.

Автомобіль розігрували в рамках форуму “Real Estate Invest Forum“. Білет на нього і був виграшним для нововолинця.

«Радію за земляка:) думаю нововолинцям буде цікава інформація», – написав Святинчук.

Волинянин виграв автомобіль у розіграші від «Нова будова».ФОТО
Волинянин виграв автомобіль у розіграші від «Нова будова».ФОТО
Волинянин виграв автомобіль у розіграші від «Нова будова».ФОТО

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Теги: виграв автомобіль
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