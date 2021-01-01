Волинянин виграв автомобіль у розіграші від «Нова будова».ФОТО
Сьогодні, 00:18
4-го вересня мешканець Нововолинська, який брав участь в розіграші автомобіля Hyundai Accent від компанії «Нова будова» у Києві, виграв головний приз.
Про те, що чоловік з Нововолинська повідомив Славко Святинчук в спільноті Нововолинськ Інфо.
Як відомо з коментарів під постом, переможця звати – Іван Антонюк.
Автомобіль розігрували в рамках форуму “Real Estate Invest Forum“. Білет на нього і був виграшним для нововолинця.
«Радію за земляка:) думаю нововолинцям буде цікава інформація», – написав Святинчук.
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Про те, що чоловік з Нововолинська повідомив Славко Святинчук в спільноті Нововолинськ Інфо.
Як відомо з коментарів під постом, переможця звати – Іван Антонюк.
Автомобіль розігрували в рамках форуму “Real Estate Invest Forum“. Білет на нього і був виграшним для нововолинця.
«Радію за земляка:) думаю нововолинцям буде цікава інформація», – написав Святинчук.
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