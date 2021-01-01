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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні за добу – більше 2 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні за добу – більше 2 тисяч нових випадків коронавірусу
За добу 06 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2 197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37).

Про це повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 485 осіб;
◾ летальних випадків – 53;
◾ одужало – 1 429 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 22 596 осіб,
◾ методом ІФА – 7 811 осіб,
◾ експрес-тестами – 17 992 особи.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 300 504 особи;
◾ одужало – 2 214 606 осіб;
◾ летальних випадків – 54 054;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

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Теги: коронавірус, статистика
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