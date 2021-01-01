В Україні за добу – більше 2 тисяч нових випадків коронавірусу





Про це повідомляє МОЗ.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 485 осіб;

◾ летальних випадків – 53;

◾ одужало – 1 429 осіб.

За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 22 596 осіб,

◾ методом ІФА – 7 811 осіб,

◾ експрес-тестами – 17 992 особи.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 300 504 особи;

◾ одужало – 2 214 606 осіб;

◾ летальних випадків – 54 054;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 06 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2 197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37).Про це повідомляє МОЗ.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 485 осіб;◾ летальних випадків – 53;◾ одужало – 1 429 осіб.За добу протестовано:◾ методом ПЛР – 22 596 осіб,◾ методом ІФА – 7 811 осіб,◾ експрес-тестами – 17 992 особи.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 300 504 особи;◾ одужало – 2 214 606 осіб;◾ летальних випадків – 54 054;◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

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