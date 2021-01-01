Долар та євро продовжують падіння: курс валют у Луцьку на 7 вересня
Сьогодні, 09:18
Курс долара у Луцьку станом на 7 вересня 2021 року такий: купівля – 26.713, а продаж – 26.96.
Євро при купівлі становить – 31.594, продажу – 31.998.
Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.377.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.660, продаж – 7.179.
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Євро при купівлі становить – 31.594, продажу – 31.998.
Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.377.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.660, продаж – 7.179.
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