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У Луцьку голова ОСББ без попередження перекриває воду в будинках

У Луцьку голова ОСББ без попередження перекриває воду в будинках
Лучани поскаржились на голову ОСББ на лінію оперативного реагування міської ради.

Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що впродовж місяця були скарги на недостатні параметри гарячого водопостачання на вулиці Кравчука, 12 та Конякіна, 9Б.

Окрім того, неодноразово нарікали мешканці на голову ОСББ на вулиці Кравчука, 42, мовляв, вона без попередження перекриває холодне та гаряче водопостачання на три будинки.

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Теги: ОСББ, вода, скарги, Луцьк
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