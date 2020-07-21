«Є монополія експертів», – мер Луцька про «бізнес» на ремонті ліфтів
Сьогодні, 09:28
Міський голова Луцька Ігор Поліщук невдоволений вирішенням питань стосовно ремонту ліфтів у багатоповерхівках.
Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що станом на сьогодні зупинені 32 ліфти, що потребують ремонту. І мешканці, і очільник міста невдоволені тим, як відбуваються роботи.
«Необхідно розібратися в тому, як працює вся ця система тому, що в нас є монополія експертів. До мене люди звертаються з багатьох будинків. Останнє звернення було із Дружби Народів, 11. Три роки тому люди ремонтували ліфт, поміняли значну частину запчастин, а цього року прийшов експерт, знову зупинив ліфт і пише їм знову міняти ті ж самі запчастини. Це якась спрямована кампанія на заробіток коштів на міському бюджеті і людях, які «скидаються» на ці ліфти. Там є люди, яким дуже важко виділити суми для ремонту: є пенсіонери, люди, що опинилися в складних життєвих обставинах», - сказав Ігор Поліщук.
За його словами, якщо є необхідність, потрібно звернутися в правоохоронні органи. Мер також закликав провести роботу стосовно підприємств, котрі здійснюють ремонти, мовляв, якщо ті не встигають, нехай не беруть в роботу десятки ліфтів.
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Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що станом на сьогодні зупинені 32 ліфти, що потребують ремонту. І мешканці, і очільник міста невдоволені тим, як відбуваються роботи.
«Необхідно розібратися в тому, як працює вся ця система тому, що в нас є монополія експертів. До мене люди звертаються з багатьох будинків. Останнє звернення було із Дружби Народів, 11. Три роки тому люди ремонтували ліфт, поміняли значну частину запчастин, а цього року прийшов експерт, знову зупинив ліфт і пише їм знову міняти ті ж самі запчастини. Це якась спрямована кампанія на заробіток коштів на міському бюджеті і людях, які «скидаються» на ці ліфти. Там є люди, яким дуже важко виділити суми для ремонту: є пенсіонери, люди, що опинилися в складних життєвих обставинах», - сказав Ігор Поліщук.
За його словами, якщо є необхідність, потрібно звернутися в правоохоронні органи. Мер також закликав провести роботу стосовно підприємств, котрі здійснюють ремонти, мовляв, якщо ті не встигають, нехай не беруть в роботу десятки ліфтів.
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