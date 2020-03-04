У Луцьку грозяться розривати договори з недобросовісними перевізниками
Сьогодні, 17:24
У Луцьку обіцяють розривати договори на перевезення пасажирів з підприємцями, які не дотримуються домовленостей.
Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Так, лучани щомісяця скаржаться на роботу транспорту в місті, зокрема на відсутність автобусів у ранкові та вечірні години.
Міський голова Луцька Ігор Поліщук звернувся до очільника відділу транспорту Віктора Главічки із закликом продовжувати роботу з перевізниками.
«На прикладі інших треба показувати, що коли замість 12 автобусів у 8 вечора їздить 2, із тим просто не будуть продовжувати договори. Ми вже це показали. І будуть вони не продовжуватися і з тими перевізниками, які вже давно працюють, і з тими, які тільки починають працювати. Для всіх правила однакові, якщо є порушення, необхідно жорстко на них реагувати», - наголосив Поліщук.
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Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Так, лучани щомісяця скаржаться на роботу транспорту в місті, зокрема на відсутність автобусів у ранкові та вечірні години.
Міський голова Луцька Ігор Поліщук звернувся до очільника відділу транспорту Віктора Главічки із закликом продовжувати роботу з перевізниками.
«На прикладі інших треба показувати, що коли замість 12 автобусів у 8 вечора їздить 2, із тим просто не будуть продовжувати договори. Ми вже це показали. І будуть вони не продовжуватися і з тими перевізниками, які вже давно працюють, і з тими, які тільки починають працювати. Для всіх правила однакові, якщо є порушення, необхідно жорстко на них реагувати», - наголосив Поліщук.
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