Польська поліція з погонею та пострілами затримувала українця, який втікав на викраденому авто





Про ситуацію повідомила місцева поліція, передає



Що відомо про погоню за українцем в Польщі



Тиждень тому польським поліцейським надійшло повідомлення про викрадення у Німеччині мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Вкрадений транспортний засіб рухався у напрямку міста Лодзь. Правоохоронці негайно відправили патрульні машини.



Коли викрадач авто побачив, що за ним їде патруль, то робив небезпечні маневри, намагаючись втекти. Поліцейським навіть довелося зробити кілька попереджувальних пострілів.



Втікача все ж вдалося затримати. Ним виявився 40-річний українець. Затриманому висунули звинувачення в крадіжці авто, вартістю 60 тисяч злотих ,(близько 420 тисяч гривень) та у невиконанні наказу зупинитися на дорозі. Чоловіка взяли під тимчасовий арешт терміном на 3 місяці. Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На швидкісній автостраді S-8 на території Сєрадзького повіту поліцейські затримали громадянина України на краденому мікроавтобусі Mercedes Sprinter. Він намагався втекти від правосуддя, але йому це не вдалося.Про ситуацію повідомила місцева поліція, передає "24 канал" Тиждень тому польським поліцейським надійшло повідомлення про викрадення у Німеччині мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Вкрадений транспортний засіб рухався у напрямку міста Лодзь. Правоохоронці негайно відправили патрульні машини.Коли викрадач авто побачив, що за ним їде патруль, то робив небезпечні маневри, намагаючись втекти. Поліцейським навіть довелося зробити кілька попереджувальних пострілів.Втікача все ж вдалося затримати. Ним виявився 40-річний українець. Затриманому висунули звинувачення в крадіжці авто, вартістю 60 тисяч злотих ,(близько 420 тисяч гривень) та у невиконанні наказу зупинитися на дорозі. Чоловіка взяли під тимчасовий арешт терміном на 3 місяці. Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

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