Лучани скаржаться на чорний дим із цукрового заводу

У Луцьку протягом місяця значно зменшилась кількість нарікань на сморід. Разом із тим, повідомляють мешканці міста про викиди в повітря з заводу.Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.Як розповіла директорка ЦНАПу Лариса Карп’як, протягом серпня значно зменшилась кількість повідомлень щодо поширення неприємного запаху в повітрі. З цього приводу працівникам відділу екології передали 42 звернення.Утім, за місяць отримали 6 дзвінків, що стосувались викидів чорного диму в повітря з Гнідавського цукрового заводу.