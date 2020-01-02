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Лучани скаржаться на чорний дим із цукрового заводу

Лучани скаржаться на чорний дим із цукрового заводу
У Луцьку протягом місяця значно зменшилась кількість нарікань на сморід. Разом із тим, повідомляють мешканці міста про викиди в повітря з заводу.

Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Як розповіла директорка ЦНАПу Лариса Карп’як, протягом серпня значно зменшилась кількість повідомлень щодо поширення неприємного запаху в повітрі. З цього приводу працівникам відділу екології передали 42 звернення.

Утім, за місяць отримали 6 дзвінків, що стосувались викидів чорного диму в повітря з Гнідавського цукрового заводу.

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Теги: цукровий завод, нарікання, чорний дим, Луцьк
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