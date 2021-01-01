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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За минулу добу коронавірус виявили у 33 волинян

За минулу добу коронавірус виявили у 33 волинян
За минулу добу на Волині зареєстрували 33 випадки захворювання на COVID-19.

Статистику традиційно оприлюднили на сайті Волинської ОДА.

Нові випадки хвороби виявили у:

Луцькому районі – 5 хворих:
Луцька ТГ – 4 хворих;
Цуманська ТГ – 1 хворий.

Володимир-Волинському районі – 11 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 9 хворих;
Зимнівська ТГ- 1 хворий;
Іваничівська ТГ – 1 хворий.

Камінь-Каширському району – 6 хворих:
Камінь-Каширська ТГ - 1 хворий;
Любешівська ТГ – 2 хворих;
Маневицька ТГ – 2 хворих;
Прилісненська ТГ – 1 хворий.

Ковельському районі – 11 хворих:
Велимчанська ТГ – 1 хворий;
Вишнівська ТГ – 1 хворий;
Головненська ТГ – 1 хворий;
Ковельська ТГ – 2 хворих;
Любомльська ТГ – 2 хворих;
Смідинська ТГ – 2 хворих;
Турійська ТГ – 1 хворий;
Шацька ТГ – 1 хворий.

Усього станом на 7 вересня в області зареєстрували 62 877 випадків.

Одужало – 61 246 осіб (за останню добу – 4).

Летальні випадки – 1207 (за останню добу – 1: Ковельський район, Ковельська ТГ).

Методом ПЛР всього обстежили 274 528 осіб, за останню добу – 577 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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