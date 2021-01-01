За минулу добу коронавірус виявили у 33 волинян
Сьогодні, 10:33
За минулу добу на Волині зареєстрували 33 випадки захворювання на COVID-19.
Статистику традиційно оприлюднили на сайті Волинської ОДА.
Нові випадки хвороби виявили у:
Луцькому районі – 5 хворих:
Луцька ТГ – 4 хворих;
Цуманська ТГ – 1 хворий.
Володимир-Волинському районі – 11 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 9 хворих;
Зимнівська ТГ- 1 хворий;
Іваничівська ТГ – 1 хворий.
Камінь-Каширському району – 6 хворих:
Камінь-Каширська ТГ - 1 хворий;
Любешівська ТГ – 2 хворих;
Маневицька ТГ – 2 хворих;
Прилісненська ТГ – 1 хворий.
Ковельському районі – 11 хворих:
Велимчанська ТГ – 1 хворий;
Вишнівська ТГ – 1 хворий;
Головненська ТГ – 1 хворий;
Ковельська ТГ – 2 хворих;
Любомльська ТГ – 2 хворих;
Смідинська ТГ – 2 хворих;
Турійська ТГ – 1 хворий;
Шацька ТГ – 1 хворий.
Усього станом на 7 вересня в області зареєстрували 62 877 випадків.
Одужало – 61 246 осіб (за останню добу – 4).
Летальні випадки – 1207 (за останню добу – 1: Ковельський район, Ковельська ТГ).
Методом ПЛР всього обстежили 274 528 осіб, за останню добу – 577 осіб.
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Статистику традиційно оприлюднили на сайті Волинської ОДА.
Нові випадки хвороби виявили у:
Луцькому районі – 5 хворих:
Луцька ТГ – 4 хворих;
Цуманська ТГ – 1 хворий.
Володимир-Волинському районі – 11 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 9 хворих;
Зимнівська ТГ- 1 хворий;
Іваничівська ТГ – 1 хворий.
Камінь-Каширському району – 6 хворих:
Камінь-Каширська ТГ - 1 хворий;
Любешівська ТГ – 2 хворих;
Маневицька ТГ – 2 хворих;
Прилісненська ТГ – 1 хворий.
Ковельському районі – 11 хворих:
Велимчанська ТГ – 1 хворий;
Вишнівська ТГ – 1 хворий;
Головненська ТГ – 1 хворий;
Ковельська ТГ – 2 хворих;
Любомльська ТГ – 2 хворих;
Смідинська ТГ – 2 хворих;
Турійська ТГ – 1 хворий;
Шацька ТГ – 1 хворий.
Усього станом на 7 вересня в області зареєстрували 62 877 випадків.
Одужало – 61 246 осіб (за останню добу – 4).
Летальні випадки – 1207 (за останню добу – 1: Ковельський район, Ковельська ТГ).
Методом ПЛР всього обстежили 274 528 осіб, за останню добу – 577 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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