За минулу добу коронавірус виявили у 33 волинян





Статистику традиційно оприлюднили на сайті Волинської ОДА.



Нові випадки хвороби виявили у:



Луцькому районі – 5 хворих:

Луцька ТГ – 4 хворих;

Цуманська ТГ – 1 хворий.



Володимир-Волинському районі – 11 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 9 хворих;

Зимнівська ТГ- 1 хворий;

Іваничівська ТГ – 1 хворий.



Камінь-Каширському району – 6 хворих:

Камінь-Каширська ТГ - 1 хворий;

Любешівська ТГ – 2 хворих;

Маневицька ТГ – 2 хворих;

Прилісненська ТГ – 1 хворий.



Ковельському районі – 11 хворих:

Велимчанська ТГ – 1 хворий;

Вишнівська ТГ – 1 хворий;

Головненська ТГ – 1 хворий;

Ковельська ТГ – 2 хворих;

Любомльська ТГ – 2 хворих;

Смідинська ТГ – 2 хворих;

Турійська ТГ – 1 хворий;

Шацька ТГ – 1 хворий.



Усього станом на 7 вересня в області зареєстрували 62 877 випадків.



Одужало – 61 246 осіб (за останню добу – 4).



Летальні випадки – 1207 (за останню добу – 1: Ковельський район, Ковельська ТГ).



Методом ПЛР всього обстежили 274 528 осіб, за останню добу – 577 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 33 випадки захворювання на COVID-19.Статистику традиційно оприлюднили на сайті Волинської ОДА.Нові випадки хвороби виявили у:Луцька ТГ – 4 хворих;Цуманська ТГ – 1 хворий.Володимир-Волинська ТГ – 9 хворих;Зимнівська ТГ- 1 хворий;Іваничівська ТГ – 1 хворий.Камінь-Каширська ТГ - 1 хворий;Любешівська ТГ – 2 хворих;Маневицька ТГ – 2 хворих;Прилісненська ТГ – 1 хворий.Велимчанська ТГ – 1 хворий;Вишнівська ТГ – 1 хворий;Головненська ТГ – 1 хворий;Ковельська ТГ – 2 хворих;Любомльська ТГ – 2 хворих;Смідинська ТГ – 2 хворих;Турійська ТГ – 1 хворий;Шацька ТГ – 1 хворий.Усього станом на 7 вересня в області зареєстрували 62 877 випадків.Одужало – 61 246 осіб (за останню добу – 4).Летальні випадки – 1207 (за останню добу – 1: Ковельський район, Ковельська ТГ).Методом ПЛР всього обстежили 274 528 осіб, за останню добу – 577 осіб.

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