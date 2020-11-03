У Луцьку біля автостанції збили 21-річну дівчину





Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.



Аварія сталася вчора, 6 вересня, на вулиці Конякіна, навпроти автостанції №1.



Дівчина перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. За кермом автомобіля перебував 27-річний волинянин.



Як інформує поліція Волині, подія належним чином зареєстрована, проводиться перевірка.

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