У Луцьку біля автостанції збили 21-річну дівчину
Сьогодні, 10:41
У Луцьку під колеса Volkswagen Caddy потрапила 21-річна жителька Луцького району.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.
Аварія сталася вчора, 6 вересня, на вулиці Конякіна, навпроти автостанції №1.
Дівчина перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. За кермом автомобіля перебував 27-річний волинянин.
Як інформує поліція Волині, подія належним чином зареєстрована, проводиться перевірка.
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Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.
Аварія сталася вчора, 6 вересня, на вулиці Конякіна, навпроти автостанції №1.
Дівчина перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. За кермом автомобіля перебував 27-річний волинянин.
Як інформує поліція Волині, подія належним чином зареєстрована, проводиться перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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