вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку біля автостанції збили 21-річну дівчину

У Луцьку біля автостанції збили 21-річну дівчину
У Луцьку під колеса Volkswagen Caddy потрапила 21-річна жителька Луцького району.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Аварія сталася вчора, 6 вересня, на вулиці Конякіна, навпроти автостанції №1.

Дівчина перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. За кермом автомобіля перебував 27-річний волинянин.

Як інформує поліція Волині, подія належним чином зареєстрована, проводиться перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, аварія, пішохід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Шанси на дощ – мінімальні»: синоптик розповіла про погоду на найближчі дні
Сьогодні, 11:19
В аварії на Волині постраждав мотоцикліст, хлопець – у реанімації
Сьогодні, 10:56
У Луцьку біля автостанції збили 21-річну дівчину
Сьогодні, 10:41
За минулу добу коронавірус виявили у 33 волинян
Сьогодні, 10:33
Лучани скаржаться на чорний дим із цукрового заводу
Сьогодні, 10:28
Схожі новини
У Луцьку на переході збили 24-річного хлопця У Луцьку на переході збили 24-річного хлопця
14 квітень, 10:30
У центрі Луцька дівчина за кермом легковика збила пішохода У центрі Луцька дівчина за кермом легковика збила пішохода
03 березень, 11:28
У Луцьку на Рівненській «мерс» збив пішохода У Луцьку на Рівненській «мерс» збив пішохода
03 листопад, 2020, 18:15
У Луцьку водійка, яка на переході збила літню жінку, не сидітиме у тюрмі У Луцьку водійка, яка на переході збила літню жінку, не сидітиме у тюрмі
06 жовтень, 2020, 09:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Патрульні допомогли швидко доправити до лікарні в Луцьку дитину з підозрою на апендицит. ВІДЕО
Сьогодні, 11:22
 0
«Шанси на дощ – мінімальні»: синоптик розповіла про погоду на найближчі дні
Сьогодні, 11:19
 0
В аварії на Волині постраждав мотоцикліст, хлопець – у реанімації
Сьогодні, 10:56
 0
У Луцьку біля автостанції збили 21-річну дівчину
Сьогодні, 10:41
 0
За минулу добу коронавірус виявили у 33 волинян
Сьогодні, 10:33
 0
Медіа
відео
1/8