В аварії на Волині постраждав мотоцикліст, хлопець – у реанімації
Сьогодні, 10:56
Учора, 6 вересня, вранці на автодорозі у селі Видерта Камінь-Каширського району трапилася аварія з потерпілим.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Зіткнулися легковик ВАЗ 2101 та мотоцикл Shineray. За кермом автомобіля перебував 57-річний житель цього ж району. Водій не надав переваги у русі та збив 25-річного мотоцикліста. Його госпіталізували у відділення реанімації.
Також ввечері на автодорозі поблизу села Лище Луцького району нетверезий водій автомобіля ВАЗ 2103 врізався у попутне авто Renault. У результаті автопригоди травмувалася водійка Renault. Постраждала не госпіталізовувалась.
Всі події належним чином зареєстровані, проводиться перевірка.
Загалом за минулу добу поліцейські виявили сім водіїв, які керували транспортом у стані сп’яніння.
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Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Зіткнулися легковик ВАЗ 2101 та мотоцикл Shineray. За кермом автомобіля перебував 57-річний житель цього ж району. Водій не надав переваги у русі та збив 25-річного мотоцикліста. Його госпіталізували у відділення реанімації.
Також ввечері на автодорозі поблизу села Лище Луцького району нетверезий водій автомобіля ВАЗ 2103 врізався у попутне авто Renault. У результаті автопригоди травмувалася водійка Renault. Постраждала не госпіталізовувалась.
Всі події належним чином зареєстровані, проводиться перевірка.
Загалом за минулу добу поліцейські виявили сім водіїв, які керували транспортом у стані сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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