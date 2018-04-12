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В аварії на Волині постраждав мотоцикліст, хлопець – у реанімації

В аварії на Волині постраждав мотоцикліст, хлопець – у реанімації
Учора, 6 вересня, вранці на автодорозі у селі Видерта Камінь-Каширського району трапилася аварія з потерпілим.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Зіткнулися легковик ВАЗ 2101 та мотоцикл Shineray. За кермом автомобіля перебував 57-річний житель цього ж району. Водій не надав переваги у русі та збив 25-річного мотоцикліста. Його госпіталізували у відділення реанімації.

Також ввечері на автодорозі поблизу села Лище Луцького району нетверезий водій автомобіля ВАЗ 2103 врізався у попутне авто Renault. У результаті автопригоди травмувалася водійка Renault. Постраждала не госпіталізовувалась.

Всі події належним чином зареєстровані, проводиться перевірка.

Загалом за минулу добу поліцейські виявили сім водіїв, які керували транспортом у стані сп’яніння.


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Теги: аварії, Волинь, потерпілі
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