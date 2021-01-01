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П'яний волинянин за кермом авто врізався в бус, постраждало 4 людини

П'яний волинянин за кермом авто врізався в бус, постраждало 4 людини
На автодорозі поблизу села Нережа Ковельського району 40-річний волинянин, керуючи автомобілем КІА у стані сп’яніння, ймовірно, не дотримався дистанції та врізався у задню частину автомобіля Ford.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Аварія сталася вчора, 6 вересня.

Внаслідок ДТП за допомогою до медиків звернулося четверо пасажирів Ford. Постраждалі жителі Житомира та Києва. Не госпіталізовувались. Транспортні засоби вилучили.

Подія належним чином зареєстрована, проводиться перевірка.

Нагадаємо, учора, 6 вересня, вранці на автодорозі у селі Видерта Камінь-Каширського району трапилася аварія з потерпілим. Постраждав 25-річний мотоцикліст, його госпіталізували у реанімаційне відділення.


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Теги: аварія, п'яний водій, Квельський район
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