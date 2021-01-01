П'яний волинянин за кермом авто врізався в бус, постраждало 4 людини





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Аварія сталася вчора, 6 вересня.



Внаслідок ДТП за допомогою до медиків звернулося четверо пасажирів Ford. Постраждалі жителі Житомира та Києва. Не госпіталізовувались. Транспортні засоби вилучили.



Подія належним чином зареєстрована, проводиться перевірка.



Нагадаємо, учора, 6 вересня, вранці на автодорозі у селі Видерта Камінь-Каширського району трапилася аварія з потерпілим. Постраждав 25-річний мотоцикліст, його госпіталізували у реанімаційне відділення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Нережа Ковельського району 40-річний волинянин, керуючи автомобілем КІА у стані сп’яніння, ймовірно, не дотримався дистанції та врізався у задню частину автомобіля Ford.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Аварія сталася вчора, 6 вересня.Внаслідок ДТП за допомогою до медиків звернулося четверо пасажирів Ford. Постраждалі жителі Житомира та Києва. Не госпіталізовувались. Транспортні засоби вилучили.Подія належним чином зареєстрована, проводиться перевірка.Нагадаємо, учора, 6 вересня, вранці на автодорозіПостраждав 25-річний мотоцикліст, його госпіталізували у реанімаційне відділення.

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