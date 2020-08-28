«Шанси на дощ – мінімальні»: синоптик розповіла про погоду на найближчі дні
Сьогодні, 11:19
Зараз на території України "розлігся" антициклон. Тому і завтра, і найближчими днями шанси на дощ - мінімальні.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
"До приємної сонячної вересневої краси притулиться комфортна температура повітря", - написала синоптик.
Вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків, а вдень у середу стовпчики термометрів в Україні піднімуться до +17+24 градусів"
"Характерний осінній нюанс - ранкові тумани", - додала Наталка Діденко.
У Києві 8-го вересня денна температура повітря вже досягне смачних синоптичних +20+22 градусів. Дощів не передбачається, буде малохмарна суха погода.
За її прогнозом, така погода ще триватиме.
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Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
"До приємної сонячної вересневої краси притулиться комфортна температура повітря", - написала синоптик.
Вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків, а вдень у середу стовпчики термометрів в Україні піднімуться до +17+24 градусів"
"Характерний осінній нюанс - ранкові тумани", - додала Наталка Діденко.
У Києві 8-го вересня денна температура повітря вже досягне смачних синоптичних +20+22 градусів. Дощів не передбачається, буде малохмарна суха погода.
За її прогнозом, така погода ще триватиме.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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