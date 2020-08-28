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«Шанси на дощ – мінімальні»: синоптик розповіла про погоду на найближчі дні

«Шанси на дощ – мінімальні»: синоптик розповіла про погоду на найближчі дні
Зараз на території України "розлігся" антициклон. Тому і завтра, і найближчими днями шанси на дощ - мінімальні.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

"До приємної сонячної вересневої краси притулиться комфортна температура повітря", - написала синоптик.

Вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків, а вдень у середу стовпчики термометрів в Україні піднімуться до +17+24 градусів"

"Характерний осінній нюанс - ранкові тумани", - додала Наталка Діденко.

У Києві 8-го вересня денна температура повітря вже досягне смачних синоптичних +20+22 градусів. Дощів не передбачається, буде малохмарна суха погода.

За її прогнозом, така погода ще триватиме.

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Теги: погода, Україна, тепло
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