«Шанси на дощ – мінімальні»: синоптик розповіла про погоду на найближчі дні





Про це Наталка Діденко.



"До приємної сонячної вересневої краси притулиться комфортна температура повітря", - написала синоптик.



Вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків, а вдень у середу стовпчики термометрів в Україні піднімуться до +17+24 градусів"



"Характерний осінній нюанс - ранкові тумани", - додала Наталка Діденко.



У Києві 8-го вересня денна температура повітря вже досягне смачних синоптичних +20+22 градусів. Дощів не передбачається, буде малохмарна суха погода.



За її прогнозом, така погода ще триватиме.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зараз на території України "розлігся" антициклон. Тому і завтра, і найближчими днями шанси на дощ - мінімальні.Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик"До приємної сонячної вересневої краси притулиться комфортна температура повітря", - написала синоптик.Вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків, а вдень у середу стовпчики термометрів в Україні піднімуться до +17+24 градусів""Характерний осінній нюанс - ранкові тумани", - додала Наталка Діденко.У Києві 8-го вересня денна температура повітря вже досягне смачних синоптичних +20+22 градусів. Дощів не передбачається, буде малохмарна суха погода.За її прогнозом, така погода ще триватиме.

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