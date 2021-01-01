Волинська спортсменка – чемпіонка України з дзюдо
Сьогодні, 12:00
У чемпіонаті України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років, який проходив 27-28 серпня 2021 року в місті Львові, Вінничук Карина стала чемпіонкою України у ваговій категорії до +63 кг.
Про це повідомляє КЗ "ДЮСШ №2 Луцької міської ради".
Також, хорошу боротьбу у категорії до +63 кг показала і Мартинова Анастасія, яка посіла 5 місце.
Команда Волинської області у складі чотирьої дзюдоїсток ДЮСШ №2 - Вінничук Карини, Мартинової Анастасії, Віннічук Юлії та Мельник Альбіни - посіла почесне 3 загальнокомандне місце.
Підготувала спортсменок до змагань тренер-викладач Степанюк Світлана Василівна.
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Про це повідомляє КЗ "ДЮСШ №2 Луцької міської ради".
Також, хорошу боротьбу у категорії до +63 кг показала і Мартинова Анастасія, яка посіла 5 місце.
Команда Волинської області у складі чотирьої дзюдоїсток ДЮСШ №2 - Вінничук Карини, Мартинової Анастасії, Віннічук Юлії та Мельник Альбіни - посіла почесне 3 загальнокомандне місце.
Підготувала спортсменок до змагань тренер-викладач Степанюк Світлана Василівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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