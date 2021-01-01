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Волинська спортсменка – чемпіонка України з дзюдо

Волинська спортсменка – чемпіонка України з дзюдо
У чемпіонаті України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років, який проходив 27-28 серпня 2021 року в місті Львові, Вінничук Карина стала чемпіонкою України у ваговій категорії до +63 кг.

Про це повідомляє КЗ "ДЮСШ №2 Луцької міської ради".

Також, хорошу боротьбу у категорії до +63 кг показала і Мартинова Анастасія, яка посіла 5 місце.

Команда Волинської області у складі чотирьої дзюдоїсток ДЮСШ №2 - Вінничук Карини, Мартинової Анастасії, Віннічук Юлії та Мельник Альбіни - посіла почесне 3 загальнокомандне місце.

Підготувала спортсменок до змагань тренер-викладач Степанюк Світлана Василівна.

Волинська спортсменка – чемпіонка України з дзюдо
Волинська спортсменка – чемпіонка України з дзюдо
Волинська спортсменка – чемпіонка України з дзюдо

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Теги: чемпіонат України, дзюдо, волинянка, спорт
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