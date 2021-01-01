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Районні лікарні та утримання доріг треба повернути районним радам, – голова Луцької райради. ВІДЕО

Районні лікарні та утримання доріг треба повернути районним радам, – голова Луцької райради. ВІДЕО
Районні лікарні, утримання доріг, транспортне сполучення треба повернути у компетенцію районних рад. Про це розповів в ефірі телеканалу «Аверс» голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.

«Зміни в Конституцію не внесені, повноваження лишилися ті ж самі, немає лише дохідної частини. Але ми не скиглимо і скиглити не збираємось, бо у нас є фінанси і ми їх не витрачаємо, як це зробили 140 районних рад, роздавши усі гроші і майно», - сказав очільник райради.

Олександр Омельчук наголосив, що до 1 липня рада повинна була віддати громадам лише те майно, що потребувало бюджетного фінансування.

«Люди спекулюють і підміняють поняття. Як можна витрачати кошти, не маючи дохідної частини? Є такі голови, які вже тричі очолювали районну раду і у них бачення, що держава повинна їх забезпечити. Так, нехай спочатку забезпечить, а потім витрачайте. Я вважаю, що головою ради треба бути всього один раз, бо потім дуже важко відірватися від того крісла. Я не хочу такої долі. Хочу зрозуміти, як функціонує державний апарат», - зауважив він.

З його слів, уже на рівні України постало питання, щоб повернути райлікарні на рівень районних рад.

«Чому одна територіальна громада повинна забезпечувати усю лікарню, коли довкола є інші громади? Тому районні лікарні повинні бути підвідомчі районній раді, а фінансування повинне йти із громад. Такої думки дотримуються й інші районні ради в Україні. Теж саме про утримання районних доріг, озер, річок, транспортне сполучення між селами… Це має бути прерогатива районних рад. Законотворець має це чітко зрозуміти і наділити повноваженнями районні ради», - розповів Олександр Омельчук.


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Теги: Луцька райрада, Олександр Омельчук
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