Районні лікарні та утримання доріг треба повернути районним радам, – голова Луцької райради. ВІДЕО

Районні лікарні, утримання доріг, транспортне сполучення треба повернути у компетенцію районних рад. Про це розповів в ефірі телеканалу «Аверс» голова Луцької районної ради«Зміни в Конституцію не внесені, повноваження лишилися ті ж самі, немає лише дохідної частини. Але ми не скиглимо і скиглити не збираємось, бо у нас є фінанси і ми їх не витрачаємо, як це зробили 140 районних рад, роздавши усі гроші і майно», - сказав очільник райради.Олександр Омельчук наголосив, що до 1 липня рада повинна була віддати громадам лише те майно, що потребувало бюджетного фінансування.«Люди спекулюють і підміняють поняття. Як можна витрачати кошти, не маючи дохідної частини? Є такі голови, які вже тричі очолювали районну раду і у них бачення, що держава повинна їх забезпечити. Так, нехай спочатку забезпечить, а потім витрачайте. Я вважаю, що головою ради треба бути всього один раз, бо потім дуже важко відірватися від того крісла. Я не хочу такої долі. Хочу зрозуміти, як функціонує державний апарат», - зауважив він.З його слів, уже на рівні України постало питання, щоб повернути райлікарні на рівень районних рад.«Чому одна територіальна громада повинна забезпечувати усю лікарню, коли довкола є інші громади? Тому районні лікарні повинні бути підвідомчі районній раді, а фінансування повинне йти із громад. Такої думки дотримуються й інші районні ради в Україні. Теж саме про утримання районних доріг, озер, річок, транспортне сполучення між селами… Це має бути прерогатива районних рад. Законотворець має це чітко зрозуміти і наділити повноваженнями районні ради», - розповів Олександр Омельчук.