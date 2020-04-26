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Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: постраждалих госпіталізували

Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: постраждалих госпіталізували
Сьогодні, 7 вересня, поблизу м.Люблін трапилася ДТП за участі мікроавтобуса, де постраждали українці.

Про це інформує Посольство України у Республіці Польща у Twitter.

Зазначають, що мікроавтобус рухався з України до Польщі з 8 пасажирами. Внаслідок аварії постраждало 7 громадян України.

Усіх потерпілих розмістили у госпіталі SPSK4 у м.Люблін. Стан постраждалих середньої тяжкості.

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Теги: Польща, ДТП, українці
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