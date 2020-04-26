Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: постраждалих госпіталізували





Про це інформує Посольство України у Республіці Польща у



Зазначають, що мікроавтобус рухався з України до Польщі з 8 пасажирами. Внаслідок аварії постраждало 7 громадян України.



Усіх потерпілих розмістили у госпіталі SPSK4 у м.Люблін. Стан постраждалих середньої тяжкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 7 вересня, поблизу м.Люблін трапилася ДТП за участі мікроавтобуса, де постраждали українці.Про це інформує Посольство України у Республіці Польща у Twitter. Зазначають, що мікроавтобус рухався з України до Польщі з 8 пасажирами. Внаслідок аварії постраждало 7 громадян України.Усіх потерпілих розмістили у госпіталі SPSK4 у м.Люблін. Стан постраждалих середньої тяжкості.

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