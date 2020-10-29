На Львівщині зіткнулися дві вантажівки: постраждав волинянин
Сьогодні, 12:26
На Львівщині внаслідок зіткнення двох вантажівок травмувався водій з Волині.
Про це інформує ГУНП у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 7 вересня, о шостій ранку, на автодорозі між селами Дроговиж і Заклад Стрийського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки MAN, 31-річний мешканець Волинської області, скоїв зіткнення з іншим вантажним автомобілем, також MAN, який рухався попереду, під керуванням 57-річного жителя одного з сіл Стрийського району.
Внаслідок ДТП один з водіїв - мешканець Волинської області, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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Про це інформує ГУНП у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 7 вересня, о шостій ранку, на автодорозі між селами Дроговиж і Заклад Стрийського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки MAN, 31-річний мешканець Волинської області, скоїв зіткнення з іншим вантажним автомобілем, також MAN, який рухався попереду, під керуванням 57-річного жителя одного з сіл Стрийського району.
Внаслідок ДТП один з водіїв - мешканець Волинської області, отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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