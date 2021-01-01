Кредит під заставу нерухомості в Луцьку: як це працює*





Кредитні спілки, які працюють за “традиційною схемою”, дуже незручні для використання у повсякденності. Вони вимагають дуже багато документів, строки неприйнятні, а великі відсотки відлякують навіть найвідчайдушніших. Фінансова організація Кредит96 намагається використовувати більш демократичний підхід до клієнтів. Компанія надає гроші у повній відповідності до критеріїв закону, але не вимагає жодних додаткових підтверджень навіть тоді, коли мова йде про кредит під заставу нерухомості.



Отже, у Луцьку є дві категорії таких активів:



• житлові приміщення;

• нежитловий майновий фонд.



З першої категорії до другої майно можна перевести за усталеною процедурою. Спеціалісти компанії стежать за тим, щоб усі процедури були оформлені згідно з чинним законодавством. Крім того, влаштовують незалежну експертизу майна безпосередньо перед оформленням кредиту. Тож, і сума, і план виплат будуть адекватними у співвідношенні до реальної ринкової ситуації, що дуже вигідно у середньостроковій перспективі.



Такі умови особливо цінні для Луцька. Незважаючи на статус обласного центру, місто є середнім за розмірами і має певні проблеми з чесними кредиторами та ріелторами. Тому праця співробітників Кредит96 виявилася дуже доречною та затребуваною. Клієнтська база збільшується, що дає можливість створювати нові, ще більш вигідні умови.



Хочете проінвестувати власний бізнес? Просто потребуєте значної суми грошей у стислі терміни? Не проблема! Кредит96 розписує плани і видачі, і погашення нових позик пропорційно і ринковій вартості, і відсоткам згідно із законодавством. Окрім того, немає жодних прихованих платежів. Усі умови кредитування з’ясовують заздалегідь, клієнт одразу повністю проінформований щодо наступних виплат, які мають бути здійснені.



Основна перевага — у доступності та демократичних умовах. На відміну від мікрокредитів, усі плани цілком реальні до виконання. Свідчення цього — велика клієнтська база і схвальні відгуки від усіх користувачів позик. Немає жодних “токсичних” активів і не псується кредитна історія. Окрім стандартного плану виплати позики, менеджери завжди можуть запропонувати кілька альтернативних шляхів її погашення. Кожну позику оформлюють за стандартами українського кадастру, тож клієнт не матиме жодних проблем із законом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині останнім часом помітне значне зростання попиту як на житло, так і на комерційну нерухомість. Луцьк же — динамічне місто, яке потребує нового бізнесу, місце тяжіння великої кількості переселенців з інших частин країни. Тож кредитна справа тут також активно росте. Кредит під заставу нерухомості у Луцьку — найпростіший спосіб отримати велику кількість грошей за невеликий проміжок часу. Але, звичайно, є нюанси.Кредитні спілки, які працюють за “традиційною схемою”, дуже незручні для використання у повсякденності. Вони вимагають дуже багато документів, строки неприйнятні, а великі відсотки відлякують навіть найвідчайдушніших. Фінансова організація Кредит96 намагається використовувати більш демократичний підхід до клієнтів. Компанія надає гроші у повній відповідності до критеріїв закону, але не вимагає жодних додаткових підтверджень навіть тоді, коли мова йде про кредит під заставу нерухомості.Отже, у Луцьку є дві категорії таких активів:• житлові приміщення;• нежитловий майновий фонд.З першої категорії до другої майно можна перевести за усталеною процедурою. Спеціалісти компанії стежать за тим, щоб усі процедури були оформлені згідно з чинним законодавством. Крім того, влаштовують незалежну експертизу майна безпосередньо перед оформленням кредиту. Тож, і сума, і план виплат будуть адекватними у співвідношенні до реальної ринкової ситуації, що дуже вигідно у середньостроковій перспективі.Такі умови особливо цінні для Луцька. Незважаючи на статус обласного центру, місто є середнім за розмірами і має певні проблеми з чесними кредиторами та ріелторами. Тому праця співробітників Кредит96 виявилася дуже доречною та затребуваною. Клієнтська база збільшується, що дає можливість створювати нові, ще більш вигідні умови.Хочете проінвестувати власний бізнес? Просто потребуєте значної суми грошей у стислі терміни? Не проблема! Кредит96 розписує плани і видачі, і погашення нових позик пропорційно і ринковій вартості, і відсоткам згідно із законодавством. Окрім того, немає жодних прихованих платежів. Усі умови кредитування з’ясовують заздалегідь, клієнт одразу повністю проінформований щодо наступних виплат, які мають бути здійснені.Основна перевага — у доступності та демократичних умовах. На відміну від мікрокредитів, усі плани цілком реальні до виконання. Свідчення цього — велика клієнтська база і схвальні відгуки від усіх користувачів позик. Немає жодних “токсичних” активів і не псується кредитна історія. Окрім стандартного плану виплати позики, менеджери завжди можуть запропонувати кілька альтернативних шляхів її погашення. Кожну позику оформлюють за стандартами українського кадастру, тож клієнт не матиме жодних проблем із законом.

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