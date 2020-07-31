8 корисних звичок, які допоможуть вивчити англійську





Звичка 1. Проговорювати дії англійською



Відсутність практики є великою проблемою при вивченні англійської мови. Це пов'язано з тим, що не кожен може зануритися в середовище носіїв мови і відпрацьовувати там розмовну англійську. Проте такі умови можна створити у себе вдома. Варто просто почати промовляти вголос або про себе все, що ви робите за день. Так ви зможете практикуватися в повсякденній розмовній англійській навіть без співрозмовника. Промовляти можна такі прості фрази, як «я надягаю сорочку», «я збираюся на роботу», «я замовляю таксі» тощо. Коли ви вчитеся думати англійською як рідною, ви і швидше освоїте мову, і зможете чіткіше та простіше формулювати фрази під час реального діалогу. А якщо раптом якогось слова не знайдеться у вашому лексиконі, то сміливо шукайте його в словнику чи онлайн-перекладачі.



Звичка 2. Вести соціальні мережі англійською мовою



Практично кожна людина веде свою сторінку в Instagram, Facebook або десь іще. Ці ресурси теж можна використовувати для підвищення свого рівня англійської мови. Наприклад, можна створити окрему сторінку, яку ви будете ввести виключно англійською. Візьміть собі за правило писати пости англійською, а також спілкуватися з підписниками саме іноземною мовою.



Звичка 3. Практика за допомогою віртуального помічника



Один із найдивніших, але і ефективних способів заговорити англійською – це спілкування з віртуальними голосовими помічниками, такими як Siri. Ці програми можуть підтримувати діалог, що дозволяє практикуватися в розмовній англійській. Спілкуйтеся з помічником, ставте йому запитання – словом, робіть усе, що робили б із реальним носієм мови.



Звичка 4. Вести записи у щоденнику англійською



Багато хто веде персональний щоденник рідною мовою, постійно записує туди якісь свої думки і бажання. Спробуйте робити це англійською. Так, спочатку це буде пара слів або одне речення, бо словникового запасу може не вистачити на більше. Але з кожним днем, завдяки тому, що ви будете шукати у словнику нові слова для записів щоденника, ваші речення ставатимуть все більшими та розгорнутішими.



Звичка 5. Прослуховувати аудіокниги англійською



Навіть багато з тих, хто не любить читати, гідно оцінили аудіокниги. Це не лише зручно – за допомогою них також можна вивчати іноземну мову. Мова на слух сприймається набагато легше, а також швидше засвоюється. Не дарма кажуть, що розмовну англійську краще вчити, саме практикуючись в аудіюванні. Книги необхідно вибирати відповідно до вашого рівня англійської.



Звичка 6. Вивчати англійську за допомогою ігор



Зараз існує безліч програм і сайтів, що дозволяють вивчати англійську. Такі програми, як правило, націлені на підвищення словникового запасу, оскільки пропонують за певний час виконати якомога більше завдань. Вивчати англійську за допомогою гри можна в будь-який час, у будь-якому місці, тому для тих, у кого мало вільного часу, це буде ідеальним варіантом.



Звичка 7. Перегляд серіалів і фільмів англійською



Це чудовий спосіб вивчення англійської мови. Він допомагає не лише сприймати мову на слух і вникати в неї, а й удосконалити свою вимову. Запитайте у викладача або пошукайте в інтернеті список серіалів, за допомогою яких буде найпростіше підтягнути саме розмовну англійську.



Звичка 8. Підспівувати улюблені пісні



Спів і музика – це найпростіший спосіб вивчати мову. Як правило, улюблені пісні запам'ятовуються досить швидко, а якщо ця пісня іноземною мовою, то поступово ви починаєте розуміти, про що текст. Таким чином, ви не лише запам'ятовуєте фразу англійською, а й тренуєте вимову, а також поповнюєте словниковий запас.



Тепер ви знаєте, як прискорити вивчення англійської та зробити його цікавішим через повсякденні звички. Але пам’ятайте: ці поради не можуть повністю замінити заняття мовою з викладачем, а лише допоможуть вивчати її ефективніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вивчаючи іноземну мову, ми шукаємо способи, щоб зробити це максимально ефективно і просто. Кожен розуміє, що для кращого засвоєння мови необхідні регулярні заняття, але не всі знають, що можна також мати корисні звички, які допоможуть вивчити мову швидше. Вісім таких звичок назвали викладачі Studicom – онлайн-школи англійської.Відсутність практики є великою проблемою при вивченні англійської мови. Це пов'язано з тим, що не кожен може зануритися в середовище носіїв мови і відпрацьовувати там розмовну англійську. Проте такі умови можна створити у себе вдома. Варто просто почати промовляти вголос або про себе все, що ви робите за день. Так ви зможете практикуватися в повсякденній розмовній англійській навіть без співрозмовника. Промовляти можна такі прості фрази, як «я надягаю сорочку», «я збираюся на роботу», «я замовляю таксі» тощо. Коли ви вчитеся думати англійською як рідною, ви і швидше освоїте мову, і зможете чіткіше та простіше формулювати фрази під час реального діалогу. А якщо раптом якогось слова не знайдеться у вашому лексиконі, то сміливо шукайте його в словнику чи онлайн-перекладачі.Практично кожна людина веде свою сторінку в Instagram, Facebook або десь іще. Ці ресурси теж можна використовувати для підвищення свого рівня англійської мови. Наприклад, можна створити окрему сторінку, яку ви будете ввести виключно англійською. Візьміть собі за правило писати пости англійською, а також спілкуватися з підписниками саме іноземною мовою.Один із найдивніших, але і ефективних способів заговорити англійською – це спілкування з віртуальними голосовими помічниками, такими як Siri. Ці програми можуть підтримувати діалог, що дозволяє практикуватися в розмовній англійській. Спілкуйтеся з помічником, ставте йому запитання – словом, робіть усе, що робили б із реальним носієм мови.Багато хто веде персональний щоденник рідною мовою, постійно записує туди якісь свої думки і бажання. Спробуйте робити це англійською. Так, спочатку це буде пара слів або одне речення, бо словникового запасу може не вистачити на більше. Але з кожним днем, завдяки тому, що ви будете шукати у словнику нові слова для записів щоденника, ваші речення ставатимуть все більшими та розгорнутішими.Навіть багато з тих, хто не любить читати, гідно оцінили аудіокниги. Це не лише зручно – за допомогою них також можна вивчати іноземну мову. Мова на слух сприймається набагато легше, а також швидше засвоюється. Не дарма кажуть, що розмовну англійську краще вчити, саме практикуючись в аудіюванні. Книги необхідно вибирати відповідно до вашого рівня англійської.Зараз існує безліч програм і сайтів, що дозволяють вивчати англійську. Такі програми, як правило, націлені на підвищення словникового запасу, оскільки пропонують за певний час виконати якомога більше завдань. Вивчати англійську за допомогою гри можна в будь-який час, у будь-якому місці, тому для тих, у кого мало вільного часу, це буде ідеальним варіантом.Це чудовий спосіб вивчення англійської мови. Він допомагає не лише сприймати мову на слух і вникати в неї, а й удосконалити свою вимову. Запитайте у викладача або пошукайте в інтернеті список серіалів, за допомогою яких буде найпростіше підтягнути саме розмовну англійську.Спів і музика – це найпростіший спосіб вивчати мову. Як правило, улюблені пісні запам'ятовуються досить швидко, а якщо ця пісня іноземною мовою, то поступово ви починаєте розуміти, про що текст. Таким чином, ви не лише запам'ятовуєте фразу англійською, а й тренуєте вимову, а також поповнюєте словниковий запас.Тепер ви знаєте, як прискорити вивчення англійської та зробити його цікавішим через повсякденні звички. Але пам’ятайте: ці поради не можуть повністю замінити заняття мовою з викладачем, а лише допоможуть вивчати її ефективніше.

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