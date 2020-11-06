Більшість навчальних закладів на Волині можуть перейти на «дистанційку»

На Волині з початком холодних днів погіршилася ситуація з коронавірусом. Якщо освітяни не активізують процес щодо щеплення від інфекції, більшість закладів можуть перейти на дистанційну форму навчання.Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїзазначила, що з початком навчального року, початком осені ситуація з коронавірусом загострюється. На сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 135 пацієнтів, коли минулого тижня їх було 38, ще раніше – 8. 61 пацієнт – кисневозалежний, що є ознакою важкого перебігу інфекції. Єдиним методом запобігання інфікуванню є вакцинація.«Дуже важко переконати людей, які переконані недостовірними засобами інформації. На сьогодні на Волині є достатня кількість вакцин для безоплатного і добровільного щеплення», - сказала посадовиця. Вона закликала вакцинуватися батьків учнів, а також наполягати на вакцинації педагогів.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що за останній тиждень на ковід захворіли 28 дітей, серед них є діти від 5 місяців до 17 років. Захворіло і 5 медичних працівників. Спостерігають погіршення індикаторних показників, зокрема показник виявлення випадків інфікування зріс до 5 %, показник кількості нових випадків за останні 14 днів становить 38 на 100 тисяч і з 1 вересня зріс на 36 %, завантаженість ліжок зросла з 8 до 15 %, госпіталізації з 11 до понад 12 % на 100 тисяч населення.Начальниця управління освіти і науки облдержадміністраціїповідомила, що найнижчий показник щеплення педагогів станом на сьогодні на Турійщині – 11 %, у Колодяжненській громаді – 12 %, у Копачівській і Торчинській – по 14 %. Найвищі показники вакцинації серед освітян у Велимчі (75 %), Іваничах (73 %), Локачах (61 %), Камені-Каширському (56 %), Любешеві (53 %).«Якщо ми до кінця тижня не активізуємо роботу щодо щеплень працівників освіти, то з понеділка переважна більшість закладів освіти має дуже великі шанси перейти на дистанційне навчання», - констатувала Плахотна і закликала вакцинуватися від інфекції.Попри це, каже головна освітянка краю, в області є заклади освіти, де щеплення отримали більше 80 % працівників: 22 дошкільні заклади, 1 професійний, 1 спеціальній, 19 закладів загальної середньої освіти.